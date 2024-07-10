Правительство Литвы согласилось присвоить заводу Rheinmetall исключительный статус

В оценке Министерства обороны отмечается, что появление вышеупомянутого завода будет соответствовать усилению Литовской армии, предусмотренному в Программе укрепления и развития системы национальной обороны.

В проекте также упоминается, что реализация такого проекта будет способствовать достижению как национальных целей, так и целей Европейского союза (ЕС), которые включают ориентиры развития отрасли обороны и безопасности на 2023-2027 годы.

Как указывает Минэкономики, ускорение необходимо с учетом как геополитической ситуации, так и того факта, что Литва в настоящее время закупает большую часть своей техники и боеприпасов на международных рынках, поэтому страна зависит от иностранных поставщиков.

В начале июня министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте подписала с немецким гигантом военной промышленности Rheinmetall договор о его развитии в Литве. Согласно сообщению Министерства экономики и инноваций, проекту присвоен статус крупного.

„Следует отметить, что непрямые артиллерийские возможности Литовской армии (гаубицы PzH2000) и необходимость расширения этих возможностей (гаубицы Caesar) обосновывают безотлагательную необходимость обеспечения подходящих боеприпасов, формирования боевых комплектов и резервов“, - указывается в документе.

Также, по оценке Минобороны, возможность оснащения артиллерии Литвы снарядами местного производства обеспечивает безопасность страны, и потенциальные враги будут менее склонны к развязыванию конфликта.

В конце апреля Сейм одобрил поправки к закону, которые позволят крупным производителям оружия и боеприпасов в Литве начинать развитие проектов до получения разрешения на строительство. С введением таких изменений компаниям необходимо будет получить разрешения до окончания строительства.

Изменения предусматривают, что проекты, связанные с оборонными потребностями, могут строиться на неурбанизированных территориях без процедур территориального планирования с муниципалитетом. В этом случае не будет обязательным информировать общественность о проекте или начале строительных работ.