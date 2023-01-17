Правительство Литвы рассмотрит предложение о денонсации соглашения о приграничном сотрудничестве с Беларусью

"Это соглашение о трансграничном сотрудничестве. Оно довольно стандартное, но мы сейчас не видим возможности его продолжить. Это, конечно, отчасти связано с так называемыми программами приграничного сотрудничества Евросоюза, которые сейчас с Беларусью суспендированы", - сказал информационному агентству Elta вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.
Вице-министр подчеркивает, что инициатива денонсировать соглашение с Беларусью – это тоже некое политическое заявление.
"Расторжение такого соглашения на уровне Правительства также было бы демонстрацией определенной позиции, именно после оценки отказа Беларуси от сотрудничества в сфере охраны границы, и как определенный ответ на ситуацию, вызванную нелегальными мигрантами. В этом, наверное, и состоит суть денонсации этого соглашения, потому что сотрудничество все равно больше не происходит", - подчеркнул он.
А. Абрамавичюс обращает внимание, что заключенной Министерством внутренних дел договор между литовскими и белорусскими пограничниками, также приостановлен.
С начала восстановления независимости Литва подписала с Беларусью несколько двусторонних соглашений о сотрудничестве в соответствующих сферах управления МВД, а также несколько межведомственных соглашений, практическая реализация которых уже некоторое время не происходит.
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