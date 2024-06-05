Правительство Литвы против разрешения гражданам делать добровольные взносы на финансирование обороны

Такое заключение правительства, утвержденное в среду по предложению Минфина, будет передано в Сейм.
Согласно внесенным парламентариями поправкам к Закону о благотворительности и поддержке предлагается разрешить лицам, желающим платить целевую поддержку, подавать заявление о поддержке в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ).
Физические лица могли бы изменить или отозвать эти заявки в любое время. Эту поддержку администрировала бы ГНИ.
В заключении правительства поясняется, что стремления проекта поддерживаются, но сам Кабинет министров намерен предложить меры, с помощью которых отдельные лица смогут добровольно участвовать в финансировании национальной обороны, включая выделение пожертвований.
Кроме того, предлагаемые меры правового регулирования не поддерживаются, поскольку государство не имеет статуса бенефициара. В то же время целевая поддержка укрепления обороны может быть оказана конкретным бенефициарам.
По мнению группы, представившей проект, такое пожертвование по принципу подписки, публикуемое в ГНИ или других системах, позволит генерировать значительные средства и повышать осознанность литовского общества
Предложение в Сейме зарегистрировали депутаты Витаутас Миталас, Беата Петкевич, Юргис Разма и Юстас Джюгялис.