Правительство Литвы приняло решение с сентября повысить зарплату учителей

После того, как Министерство образования, науки и спорта (МОНС) пересмотрело финансирование школ, Кабмин также одобрил предложение о том, чтобы действовавшее ранее соглашение о сокращении средств на переполненные классы действовало бы только в отношении впервые формируемых классов, поэтому средства будут сокращены только для тех переполненных классов, в которых с 2024-2025 уч. г. обучение начинается по первой и второй частям программы начального, среднего, основного образования.