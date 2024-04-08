Правительство Литвы предложит президенту отозвать с должности посла в Евросоюзе

Это предусмотрено в зарегистрированном в понедельник проекте постановления Кабмина.
Постоянного представителя Литвы при ЕС предлагается отозвать с должности 13 августа этого года.
На прошлой неделе новостной портал lrytas.lt со ссылкой на источники сообщил, что пост посла во Франции должен занять А. Пранцкявичюс, а его, в свою очередь, заменит отозванный посол Нериюс Алексеюнас.
А. Пранцкявичюс был назначен главой представительства в ЕС в феврале 2022 года – после нескольких месяцев межинституциональных споров.
В августе 2020 года, после окончания срока полномочий тогдашнего посла Йовиты Нялюпшене, представительство временно возглавил Симонас Шатунас. Однако Правительство и Президентура спорили о замене посла – Президентура намекнула, что серьезно рассмотрит кандидатуру бывшего министра обороны Раймундаса Кароблиса, относительно которого она ранее высказала необходимость "политического охлаждения".
Однако, похоже, никакого компромисса по этой кандидатуре достигнуто не было.
Дипломатического представителя Литовской Республики в иностранном государстве назначает президент по предложению Правительства после получения согласия этого государства на прием (агремана) и рассмотрения кандидатуры в Комитете Сейма по иностранным делам.