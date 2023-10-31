Правительство Литвы предлагает ужесточить наказание за участие в террористической группировке

Последнее решение Кабмин принял на заседании, состоявшемся в понедельник.
В поправках, внесенных в правительство, предлагается установить в УК новое определение террористической группировки. Предусматривается, что террористической группировкой будет считаться "группа из трех или более лиц, предварительно сформированная на определенный период времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких террористических преступлений".
Также предлагается ужесточить наказание за террористическую деятельность. Те, кто действовал в составе террористической группы, будут наказаны лишением свободы на срок до 8 лет, а те, кто основал или уже возглавлял такую группу – на срок от 5 до 15 лет.
Кроме того, в поправках к закону предлагается сохранить действующий в национальном законодательстве механизм, когда лица участвуют в террористических группах более высокого уровня опасности и организованности – организованная террористическая группа будет приравнена к форме соучастия в преступном объединении.
К таким террористам будет применена более строгая ответственность – лишение свободы на срок до 15 лет, а за участие в деятельности вооруженной организованной террористической группы или ее создание – будет грозить пожизненное заключение.
Изменения в УК вносятся после получения заключения Европейской комиссии (ЕК) о пробелах в правовом регулировании Литвы.
После того как правительство одобрило предложенные поправки, вопрос изменений в УК перейдет на рассмотрение Сейма.