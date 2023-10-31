Правительство Литвы предлагает ужесточить наказание за участие в террористической группировке

Последнее решение Кабмин принял на заседании, состоявшемся в понедельник.

В поправках, внесенных в правительство, предлагается установить в УК новое определение террористической группировки. Предусматривается, что террористической группировкой будет считаться "группа из трех или более лиц, предварительно сформированная на определенный период времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких террористических преступлений".

Также предлагается ужесточить наказание за террористическую деятельность. Те, кто действовал в составе террористической группы, будут наказаны лишением свободы на срок до 8 лет, а те, кто основал или уже возглавлял такую ​​группу – на срок от 5 до 15 лет.