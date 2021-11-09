"Видя эту ситуацию и эти угрозы, которые инициируются белорусским режимом путем организации таких координированных вещей на границе Польши, и осознавая, что такие угрозы могут возникнуть и у нас, видя четкие параллели между теми событиями, которые происходят на границе и в местах расселения нелегальных мигрантов у нас, мы сделаем и делаем все, чтобы наши границы были защищены", – заявила во вторник на удаленном заседании министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Мы действительно видим, что с возникновением таких рисков мы вынуждены реагировать и создавать предпосылки для усиления охраны нашей границы, и есть четкие предпосылки для объявления чрезвычайного положения", – добавила она.

Режим ЧП мог бы действовать на пограничном участке и на территории, которая удалена от границы на пять километров вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартай, Медининкай, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.

При действий чрезвычайного положения попавших в Литву мигрантов и расселенных здесь лишают права на переписку, телефонные разговоры и тому подобное, за исключением возможности обращения в государственные ведомства и учреждения.

Также во время режима ЧП можно использовать средства госрезерва, с тем, чтобы устранить угрозу общественному спокойствию, возникающему из-за наплыва мигрантов.

Усиленная охраны границы продолжается, а на территориях, где будет введено чрезвычайное положение, будет ограничено передвижение транспортных средств без разрешения пограничников, будет действовать запрет на въезд на эту территорию, за исключением местных жителей, а также тех, у кого есть на этих территориях недвижимое имущество и подтверждающие это документы.

Службы получат полномочия для проверки транспортных средств и лиц, их вещей для обнаружения и изъятия незаконно хранящегося оружия, патронов, взрывчатых и прочих опасных веществ, смогут задерживать нарушителей закона.

"Ограничения на передвижения в приграничной зоне, плюс на дистанции в пяти километрах от границы, ограничения на общественные собрания, также предусматриваются ограничения на средства коммуникации мигрантов в местах их расселения, конечно, большее вовлечение армии. Мы считаем, что такое решение является пропорциональным нынешней ситуации", – отметила А. Билотайте.

Решение о введении чрезвычайного положения принимает Сейм.

Глава МВД: чрезвычайное положение позволит ограничить передвижение на границе

Введение чрезвычайного положения ограничит передвижение на границе, а также связь незаконных мигрантов в местах их размещения, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Наблюдая за этой ситуацией, которая происходят на польско-белорусской границе, и видя четкую связь с событиями, происходящими в местах поселения мигрантов в Литве, мы видим, что существуют серьезные угрозы национальной безопасности Литвы, общественному порядку и очень серьезные вещи, с учетом которых мы должны рассмотреть новый статус, чрезвычайное положение", - заявила в понедельник LRT А. Билотайте.

По ее словам, введение чрезвычайного положения в муниципалитетах, граничащих с Беларусью, "в первую очередь позволит максимально закрыть границу, ограничить доступ иностранцев на эти территории".

"У нас бы появилась возможность впускать и выпускать из этой зоны только с разрешениями, а также можно было бы предоставить статус зоны чрезвычайного положения в местах расселения мигрантов, и это означало бы, что мы могли бы ограничить связь этих мигрантов, что является реальной проблемой", - сказала А. Билотайте.

Министр внутренних дел также отметила, что "еще очень важно, чтобы решения ведомств, ответственных за чрезвычайное положение, были обязательными для всех там находящихся".

Глава Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас на вопрос о том, хватит ли политической воли в парламенте для введения чрезвычайного положения (подобное предложение летом подверглось критике), отметил, что сейчас ситуация изменилась.

"Определенно да (будет достаточно политической воли), я думаю, что политический ландшафт изменился, у нас уже были беседы с оппозицией, у всех есть те или иные размышления, но все понимают серьезность ситуации", - сказал LRT Л. Кащюнас.

В понедельник большая группа мигрантов собралась на польской границе в Беларуси, а в лагерях для мигрантов в Литве имели место беспорядки.

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас заявил, что не исключает возможности согласованности действий мигрантов в Литве и на белорусско-польской границе.

В связи с ситуацией на границе Польши с Беларусью МВД Литвы в понедельник предложило ввести чрезвычайное положение в приграничных муниципалитетах.

Силы, дислоцированные в соседней стране недалеко от границы с Беларусью, в понедельник предотвратили массовые попытки мигрантов проникнуть на территорию Польши из Беларуси. По словам официальных лиц, сотни мигрантов пытались попасть в Польшу.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, однако в августе пограничники изменили тактику и в страну не были впущены почти 6 тыс. нелегалов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве объявлена экстремальная ситуация, правительство предложило ввести в приграничных районах чрезвычайное положение.