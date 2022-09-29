С 1 января 2023 г. в Литве будет разрешено выращивать сорта волокнистой конопли с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) не более 0,3 проц. В настоящее время этот предел составляет 0,2 проц.

Для поставки на рынок продукции из конопляного волокна больше не будет требоваться протокол лабораторных исследований с заключением об оценке результатов исследования относительно содержания ТГК в такой продукции.

Волокнистую коноплю разрешается выращивать в качестве промежуточной культуры до конца вегетационного периода растения.

Также научно-исследовательским институтам, научным организациям разрешается выращивать волокнистую коноплю в закрытых грунтах не только для селекционных, но и для других научно-экспериментальных целей.