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В среду правительство одобрило законопроект Министерства сельского хозяйства, который предусматривает возможность для литовских производителей волокнистой конопли со следующего года высевать больше сортов этих растений, выращивать их в качестве промежуточных культур и проще поставлять свою продукцию на рынок.
Pluoštinės kanapės
Pluoštinės kanapės
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С 1 января 2023 г. в Литве будет разрешено выращивать сорта волокнистой конопли с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) не более 0,3 проц. В настоящее время этот предел составляет 0,2 проц.

Для поставки на рынок продукции из конопляного волокна больше не будет требоваться протокол лабораторных исследований с заключением об оценке результатов исследования относительно содержания ТГК в такой продукции.

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Волокнистую коноплю разрешается выращивать в качестве промежуточной культуры до конца вегетационного периода растения.

Также научно-исследовательским институтам, научным организациям разрешается выращивать волокнистую коноплю в закрытых грунтах не только для селекционных, но и для других научно-экспериментальных целей.

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