2024.06.05 15:54

Правительство Литвы одобрило предложение по регулированию вопросов национальных меньшинств

 
предусмотренные поправки помогут системно решать вопросы, связанные с общинами
ELTA
ru.DELFI.lt
Teisingumo ministerija
Teisingumo ministerija
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
Правительство одобрило предложение Минюста узаконить регулирование национальных общин. Как ранее утверждало министерство, предусмотренные поправки помогут системно решать вопросы, связанные с общинами, предусмотреть их образование и представление интересов национальных меньшинств.

Министерство предлагает закрепить статус института, представляющего интересы национальных общин – Совета национальных меньшинств. Представителями этого органа должны быть лица, сами принадлежащие к национальной общине. Совет национальных меньшинств будет заниматься образовательными, культурными, экономическими и социальными вопросами.

Как говорится в пояснительной записке к закону, в Литве пока нет подробного правового регулирования, направленного на регламентирование прав национальных меньшинств.

Как указывает министерство, этот закон направлен на определение понятий национальных меньшинств и национальных общин и установление критериев национальных меньшинств. Также предлагается предусмотреть институциональную структуру для формирования, реализации и представительства государственной политики в сфере национальных меньшинств.

Закон также предусматривает право учиться на языке меньшинства, развивать культуру и обычаи национальной общины.

Правительство внесет этот проект в Сейм.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии