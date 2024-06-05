Правительство Литвы одобрило предложение по регулированию вопросов национальных меньшинств

Министерство предлагает закрепить статус института, представляющего интересы национальных общин – Совета национальных меньшинств. Представителями этого органа должны быть лица, сами принадлежащие к национальной общине. Совет национальных меньшинств будет заниматься образовательными, культурными, экономическими и социальными вопросами.
Как говорится в пояснительной записке к закону, в Литве пока нет подробного правового регулирования, направленного на регламентирование прав национальных меньшинств.
Как указывает министерство, этот закон направлен на определение понятий национальных меньшинств и национальных общин и установление критериев национальных меньшинств. Также предлагается предусмотреть институциональную структуру для формирования, реализации и представительства государственной политики в сфере национальных меньшинств.
Закон также предусматривает право учиться на языке меньшинства, развивать культуру и обычаи национальной общины.
Правительство внесет этот проект в Сейм.