Правительство Литвы одобрило предложение об отзыве посла Баярунаса

Постановление, одобренное Кабинетом министров в среду, предусматривает, что после подписания указа президентом Э. Баярунас будет отозван с должности 15 апреля этого года.
Правительство приняло решения и об отзыве других послов – главе страны будет предложено отозвать с 9 мая постоянного представителя Литвы в Организации экономического сотрудничества и развития Лину Вилтракене, а с 1 августа – посла во Французской Республике, Княжестве Монако и Тунисской Республике Нериюса Алексеюнаса.
Как и назначения дипломатов, они отзываются президентом по предложению правительства.
Парламентский Комитет по иностранным делам, заседавший в середине марта, одобрил отзыв вовлеченного в скандалы посла в Великобритании Э. Баярунаса.
Как сообщалось ранее, после того как осенью прошлого года в публичном пространстве появилась информация о возможном моббинге Э. Баярунаса, МИД и Офис президента разошлись во мнениях относительно того, сможет ли посол продолжать исполнять свои обязанности.
В результате сложившейся ситуации министерство провело проверку, результаты которой показали, что посол нарушил свои полномочия. В октябре Г. Ландсбергис временно приостановил полномочия Э. Баярунаса. Со своей стороны, Президентура неоднократно призывала Министерство иностранных дел провести независимое расследование обвинений в адрес Э. Баярунаса.
Вопрос о деятельности дипломата оказался в центре внимания и в январе этого года, когда Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) установила, что президент Гитанас Науседа и Э. Баярунас при посещении мюзикла "Призрак оперы" нарушили Закон о согласовании общественных и частных интересах. Комиссия установила, что посещение театра, оплаченное посольством, носило частный характер.