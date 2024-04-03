Правительство Литвы одобрило предложение об отзыве посла Баярунаса

Постановление, одобренное Кабинетом министров в среду, предусматривает, что после подписания указа президентом Э. Баярунас будет отозван с должности 15 апреля этого года.

Правительство приняло решения и об отзыве других послов – главе страны будет предложено отозвать с 9 мая постоянного представителя Литвы в Организации экономического сотрудничества и развития Лину Вилтракене, а с 1 августа – посла во Французской Республике, Княжестве Монако и Тунисской Республике Нериюса Алексеюнаса.

Как и назначения дипломатов, они отзываются президентом по предложению правительства.

Парламентский Комитет по иностранным делам, заседавший в середине марта, одобрил отзыв вовлеченного в скандалы посла в Великобритании Э. Баярунаса.