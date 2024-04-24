Правительство Литвы одобрило отзыв посла в Украине

Согласно решению Кабмина, дипломата планируется отозвать с должности главы представительства в Украине с 17 июня с. г.

В. Сарапинас занимает должность посла в Украине с весны 2020 г., ранее он был послом в Финляндии.

По данным источников новостного портала delfi.lt, кандидатура В. Сарапинаса предлагается на должность посла в Польше.

На закрытом заседании комитета Сейма по иностранным делам (КИД), прошедшем в середине апреля, членам комитета была представлена кандидатура на должность главы диппредставительства в Варшаве, однако пока не сообщается, кто должен занять эту должность. На этой встрече также присутствовал и В. Сарапинас.