2024.06.06 09:45

Правительство Литвы одобрило назначение послов в Украине, Грузии, Канаде и ОЭСР

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis
В среду правительство одобрило назначение послов в Украине, Грузии, Канаде и представителя в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Новым представителем в Украине назначена Инга Станите-Толочкене, политический директор Министерства иностранных дел (МИД). Дипломат, ранее занимавшая должность посла в Армении, с 19 августа станет представителем в Киеве – она ​​должна заменить завершающего свою работу Вальдемара Сарапинаса.

С 6 августа послом в Грузии планируется назначить директора Департамента политики восточного соседства МИД, бывшего генерального консула Литвы в Алматы Дарюса Виткаускаса. На данный момент представительство в Тбилиси возглавляет Андрюс Калиндра – он отзывается с должности 5 августа.

С 26 августа послом в ОЭСР планируется назначить нынешнего вице-канцлера правительства Роландаса Крищюнаса. Он заменит Лину Вилтракене, завершившую работу в представительстве в начале мая. До работы в канцелярии правительства Р. Крищюнас представлял Литву в США и Мексике.

Также с 9 декабря чрезвычайным и полномочным послом в Канаде и постоянным представителем Литвы при Международной организации гражданской авиации предлагается назначить заместителя министра иностранных дел Эгидиюса Мейлунаса.

Ранее он работал послом в Ирландии, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Новой Зеландии и Австралии. Правительство уже приняло решение об отзыве действующего посла в Канаде Дарюса Скусявичюса – он завершит работу в представительстве 28 ноября.

Дипломатического представителя Литовской Республики в иностранном государстве назначает президент по предложению правительства после получения согласия этого государства и рассмотрения кандидатуры в парламентском Комитете по иностранным делам.

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