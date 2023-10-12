Правительство Литвы одобрило двусторонние проекты, которые будут способствовать восстановлению Украины

Как сообщает правительство, инструмент цифрового 3D планирования территорий позволит собирать пространственные данные о среде и облегчит для органов самоуправления Украины реконструкцию территорий, пострадавших от российской военной агрессии.

Инструмент поможет проектировать новые здания в цифровом двойнике города, вовлекать жителей в городское планирование. Ориентировочная стоимость проекта – 426 тыс. евро.

Используя имеющийся опыт восстановления учебных заведений, Литва также внесет свой вклад в оборудование здания детского сада и улучшение уличной инфраструктуры в Бородянке. Ориентировочная стоимость проекта составляет 500 тыс. евро, сообщает правительство.

Ремонт лицея в Снигиревке позволит 300 ученикам вернуться к контактному обучению. В ходе проекта стоимостью 68 тыс. евро будут перевезены и установлены подаренные окна, изготовленные литовской компанией.