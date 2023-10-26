Правительство Литвы одобрило дополнительное финансирование Союза стрелков

"Предлагается увеличить количество должностей, учитывая цели, поставленные ССЛ в области гражданского образования и подготовки к гражданскому сопротивлению, курс "Навыки гражданственности и обороны" для девятиклассников, который необходимо будет организовать во всех школах к 2025 году, а также рост числа членов ССЛ (в 2020 г. их было 10 100, в 2023 г. – 14 130)", - говорилось в проекте постановления.

Проектом предлагается увеличить перечень должностей постоянной службы стрелка ССЛ в общей сложности на 21 должность – с 95 до 116, путем создания еще 8 должностей преподавателя неформального образования, 6 должностей методистов, 3 должностей специалистов по кадрам и по одной – редактора периодического издания, специалиста по закупкам товаров и услуг, техника по эксплуатации и специалиста по логистике.