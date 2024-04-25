Правительство Литвы не планирует продлевать льготу для сферы общественного питания

"Позиция правительства всегда была последовательной – не одобрить продление этой льготы, которая была введена только во время пандемических ограничений путем предоставления льготы тем предприятиям, которые не могли работать. Всегда предлагалось отказаться от льготы, когда ограничения закончатся, что и было сделано, Сейм принял решение, льгота больше не продлевалась", – заявила Г. Скайсте во время правительственного получаса в Сейме в четверг.
"Позиция правительства всегда была последовательной, а воспользовались этой льготой и в большей мере потери у государства возникли из-за ресторанов быстрого питания", – пояснила она.
Члены "аграрной" фракции Сейма предлагают установить, чтобы для сферы общепита опять применялась льготная 9-процентная ставка НДС – до 31 декабря 2027 г.
В пятницу перед зданием правительства представители сферы общественного питания провели акцию протеста против нынешнего размера НДС. После того как с нового года была возвращена 21-процентная ставка НДС, протестующие требуют возврата к 9-процентной ставке.