Правительство Литвы не планирует продлевать льготу для сферы общественного питания

"Позиция правительства всегда была последовательной – не одобрить продление этой льготы, которая была введена только во время пандемических ограничений путем предоставления льготы тем предприятиям, которые не могли работать. Всегда предлагалось отказаться от льготы, когда ограничения закончатся, что и было сделано, Сейм принял решение, льгота больше не продлевалась", – заявила Г. Скайсте во время правительственного получаса в Сейме в четверг.