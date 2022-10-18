Правительство Литвы не намерено повышать налоги, даже если ситуация ухудшится

"Я не думаю, что будем говорить о повышении налогов, если экономическая ситуация будет хуже прогнозируемой", – сказала она в интервью на LRT.
По данным Минфина, в следующем году рост ВВП составит 1,4%.
Шимоните заметила, что даже если сценарий ухудшения ситуации сбудется, это не кажется "каким-то драматическим ухудшением".
Однако она осторожно оценила и возможности дополнительных займов.
"Мы должны быть очень осторожными, поскольку обычно одновременно ухудшается экономическая перспектива и другие моменты. Конкретно - ухудшается положение на финансовом рынке, дорожают кредиты", – сказала премьер.
По словам Шимоните, правительству удалось сохранить такие рамки базового проекта, какие были запланированы в программе стабильности.
"Но когда появляются дополнительные факторы и в первую очередь энергетика, мы дополнительно считаем эти дополнительные факторы. Поэтому дефицит бюджета у нас намного хуже, чем предполагалось", – сказала премьер.
В следующем году доходы бюджета увеличатся на 3,4% (510 млн. евро) и вместе с о средствами ЕС составят 15,62 млрд. евро, а расходы – на 6,1%(1,07 млрд. евро) до 18,61 млрд. евро.
Прогнозируемый дефицит бюджета составит 4,9%, госдолг вырастет до 43% ВВП.
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