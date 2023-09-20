Правительство Литвы на реализацию программы кибербезопасности выделит 52 млн евро

Цель проекта – усиление кибербезопасности с учетом угроз, возникающих в киберпространстве, и меняющихся потребностей государства и общества.
"В ходе реализации Программы развития будет в корне пересмотрена система формирования и реализации национальной политики кибербезопасности, с вовлечением расширенного круга учреждений в процессы управления и обеспечения кибербезопасности, с обновлением системы управления кибербезопасностью и организационно-технических требований к кибербезопасности", – говорится в отчете об оценке программы.
Сообщается, что в ходе реализации данной программы будут внедряться новые технические и организационные меры по обеспечению кибербезопасности, решаться вопросы подготовки специалистов по кибербезопасности, персонала государственных ведомств и учреждений, а также вопросы просвещения населения в сфере кибербезопасности.
Планируется расширение сотрудничества с частным сектором, усиление компетенций по расследованию киберпреступлений, обновление инфраструктуры расследования киберпреступлений и внедрение новых методов расследования.
Всего на реализацию данной программы развития предлагается выделить более 52 млн евро. Более 40 млн евро будет выделено из средств Фонда RRF, более 8,4 тыс. евро – из средств государственного бюджета.