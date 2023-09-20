Правительство Литвы на реализацию программы кибербезопасности выделит 52 млн евро

Цель проекта – усиление кибербезопасности с учетом угроз, возникающих в киберпространстве, и меняющихся потребностей государства и общества.

"В ходе реализации Программы развития будет в корне пересмотрена система формирования и реализации национальной политики кибербезопасности, с вовлечением расширенного круга учреждений в процессы управления и обеспечения кибербезопасности, с обновлением системы управления кибербезопасностью и организационно-технических требований к кибербезопасности", – говорится в отчете об оценке программы.

Сообщается, что в ходе реализации данной программы будут внедряться новые технические и организационные меры по обеспечению кибербезопасности, решаться вопросы подготовки специалистов по кибербезопасности, персонала государственных ведомств и учреждений, а также вопросы просвещения населения в сфере кибербезопасности.