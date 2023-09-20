Правительство Литвы на реализацию программы кибербезопасности выделит 52 млн евро

 
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Kibernetinė ataka
Kibernetinė ataka
ФОТО: AFP / Scanpix
В среду правительство утвердило Национальную программу развития кибербезопасности, разработанную Министерством национальной обороны (Минобороны). На реализацию этой программы планируется выделить более 52 млн евро.

Цель проекта – усиление кибербезопасности с учетом угроз, возникающих в киберпространстве, и меняющихся потребностей государства и общества.

"В ходе реализации Программы развития будет в корне пересмотрена система формирования и реализации национальной политики кибербезопасности, с вовлечением расширенного круга учреждений в процессы управления и обеспечения кибербезопасности, с обновлением системы управления кибербезопасностью и организационно-технических требований к кибербезопасности", – говорится в отчете об оценке программы.

Сообщается, что в ходе реализации данной программы будут внедряться новые технические и организационные меры по обеспечению кибербезопасности, решаться вопросы подготовки специалистов по кибербезопасности, персонала государственных ведомств и учреждений, а также вопросы просвещения населения в сфере кибербезопасности.

Планируется расширение сотрудничества с частным сектором, усиление компетенций по расследованию киберпреступлений, обновление ​​инфраструктуры расследования киберпреступлений и внедрение новых методов расследования.

Всего на реализацию данной программы развития предлагается выделить более 52 млн евро. Более 40 млн евро будет выделено из средств Фонда RRF, более 8,4 тыс. евро – из средств государственного бюджета.

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