Правительство Литвы на грани краха: комментарии политологов

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Заявления министра иностранных дел Литвы и лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса о возможности отставки правительства и проведения досрочных выборов политолог университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис назвал смелыми. Он считает, что это конструктивная реакция на ситуацию. Правда, мнение Белиниса разделяют не все.
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
© ELTA / Andrius Ufartas

Напомним, что Ландсбергис в пятницу выступил с заявлениями по поводу скандала с присвоением средств в муниципалитетах Литвы и сказал, что на президиуме партии и с партнерами по коалиции обсудят отставку правительства и проведение досрочных выборов.

Политик считает, что нечестно увольнять только министра образования Юргиту Шюгждинене, это было бы ритуальным жертвоприношением, ведь за непрозрачное использование средств в ответе все.

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После совещания, считает Белинис, заявления и позиция могут измениться.

"Ответы могут быть разные. Коалиция может одобрить, может отказаться от большинства, но, думаю, на эту дискуссию идут с каким-то готовым проектом, идеей, которую представят партнерам по коалиции", – сказал политолог.

"Я думаю, это будет драматическое обсуждение внутри коалиции. Правда, если взглянуть серьезно, это конструктивная реакция на ситуацию, в которой правящая коалиция лишается поддержки общества", – заметил Белинис.

Если правительство на самом деле уйдет, то, по его словам, в данной ситуации это будет нормальным действием.

"Это обычное действие в коалиции. Во многих правительствах, не только в Литве, но и в мире, именно так и поступают, правящее большинство объявляет досрочные выборы, чтобы снять напряжение и дать избирателям выбрать тех, кто, по их мнению, перспективнее и полезнее в данное время. Я думаю, что консерваторы действуют достаточно рационально, это смелое действие, за это их можно похвалить", – оценил ситуацию Белинис.

Будут ли сейчас досрочные выборы вызовом для Литвы? В сфере внутренней политики – нет, считает Белинис. Правда, могут быть напряжения в связи с не прекратившейся войной.

"Просто выборы будут проходить в то время, когда рядом, в соседних странах, идет война и в Беларуси наблюдаются неясности. Это, наверное, вызовет определенные напряжения именно из-за войны России, Беларуси, Украины. Но в плане внутренней политики, я думаю, ситуация не является экстраординарной, выборы не приведут ни к чему экстраординарному. Это будут досрочные выборы, будет переизбран парламент, у нас в парламенте будет иная конфигурация", – сказал собеседник.

В свою очередь политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Мажвидас Ястрамскис сказал, что не видит причин для отставки всего правительства.

"Я не понимаю, почему обсуждают отставку всего правительства. Аргументы Габриэлюса Ландсбергиса – или суд Линча одного человека, или досрочные выборы – напоминают ненастоящую дихотомию, заставляют делать выбор, несмотря на наличие других вариантов. Может, даже некоторую обиду и политическое топание ногой.

Варианты.

1. Перегрузка правительства.
2. Признание порочности системы.
3. Начало реформы", – писал Ястрамскис в фейсбуке.

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