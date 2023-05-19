Правительство Литвы на грани краха: комментарии политологов

Напомним, что Ландсбергис в пятницу выступил с заявлениями по поводу скандала с присвоением средств в муниципалитетах Литвы и сказал, что на президиуме партии и с партнерами по коалиции обсудят отставку правительства и проведение досрочных выборов.

Политик считает, что нечестно увольнять только министра образования Юргиту Шюгждинене, это было бы ритуальным жертвоприношением, ведь за непрозрачное использование средств в ответе все.

После совещания, считает Белинис, заявления и позиция могут измениться.

"Ответы могут быть разные. Коалиция может одобрить, может отказаться от большинства, но, думаю, на эту дискуссию идут с каким-то готовым проектом, идеей, которую представят партнерам по коалиции", – сказал политолог.

"Я думаю, это будет драматическое обсуждение внутри коалиции. Правда, если взглянуть серьезно, это конструктивная реакция на ситуацию, в которой правящая коалиция лишается поддержки общества", – заметил Белинис.

Если правительство на самом деле уйдет, то, по его словам, в данной ситуации это будет нормальным действием.

"Это обычное действие в коалиции. Во многих правительствах, не только в Литве, но и в мире, именно так и поступают, правящее большинство объявляет досрочные выборы, чтобы снять напряжение и дать избирателям выбрать тех, кто, по их мнению, перспективнее и полезнее в данное время. Я думаю, что консерваторы действуют достаточно рационально, это смелое действие, за это их можно похвалить", – оценил ситуацию Белинис.

Будут ли сейчас досрочные выборы вызовом для Литвы? В сфере внутренней политики – нет, считает Белинис. Правда, могут быть напряжения в связи с не прекратившейся войной.

"Просто выборы будут проходить в то время, когда рядом, в соседних странах, идет война и в Беларуси наблюдаются неясности. Это, наверное, вызовет определенные напряжения именно из-за войны России, Беларуси, Украины. Но в плане внутренней политики, я думаю, ситуация не является экстраординарной, выборы не приведут ни к чему экстраординарному. Это будут досрочные выборы, будет переизбран парламент, у нас в парламенте будет иная конфигурация", – сказал собеседник.

В свою очередь политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Мажвидас Ястрамскис сказал, что не видит причин для отставки всего правительства.

"Я не понимаю, почему обсуждают отставку всего правительства. Аргументы Габриэлюса Ландсбергиса – или суд Линча одного человека, или досрочные выборы – напоминают ненастоящую дихотомию, заставляют делать выбор, несмотря на наличие других вариантов. Может, даже некоторую обиду и политическое топание ногой.

Варианты.

1. Перегрузка правительства.

2. Признание порочности системы.

3. Начало реформы", – писал Ястрамскис в фейсбуке.