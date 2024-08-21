2024.08.21 09:05

Правительство Литвы еще на год продлило временную защиту украинским военным беженцам

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Правительство рассмотрит вопрос о продлении временной защиты украинским военным беженцам
Правительство рассмотрит вопрос о продлении временной защиты украинским военным беженцам

В среду правительство приняло решение о продлении временной защиты, предоставляемой украинским военным беженцам, еще на год.

Выдаваемые сейчас виды на жительство действительны до 4 марта 2025 года.

„В случае принятия постановления правительства, будут выдаваться виды на жительство, действующие до 4 марта 2026 года, что снизило бы административную нагрузку на физических лиц и нагрузку на сотрудников Департамента миграции, облегчило бы управление потоками замены видов на жительство в конце установленного сейчас срока предоставления временной защиты“, – говорится в представлении МВД.

Как указано в проекте постановления правительства, Департамент миграции ежедневно регистрирует около 30-40 новых заявлений на получение разрешения на временное проживание в Литве.

По данным на конец июля текущего года, действующий вид на жительство на основании временной защиты был примерно у 44 тыс. человек.

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