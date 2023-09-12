Правительство и Союз стрелков укрепляют сотрудничество в сфере борьбы с дезинформацией

"Согласовано, что канцелярия правительства и Союз стрелков будут укреплять сотрудничество в сфере борьбы с дезинформацией. Планируется, что представители организации будут играть важную роль в межведомственной модели мониторинга и анализа информационных инцидентов, разрабатываемой Национальным центром кризисного управления", - говорится в распространенном правительством пресс-релизе.

В сообщении подчеркивают, что представители Союза стрелков внесли значительный вклад в превенцию и предотвращение широкого спектра угроз во время саммита НАТО в Вильнюсе. Утверждается, что их важная роль в мониторинге каналов дезинформации позволила выявлять возникающие угрозы и должным образом реагировать на них.

Также указывается, что при этом Союз стрелков будет более активно участвовать в обеспечении жизненно важных функций государства, усилении гражданского сопротивления и поощрении гражданственности.