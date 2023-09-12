Правительство и Союз стрелков укрепляют сотрудничество в сфере борьбы с дезинформацией

"Согласовано, что канцелярия правительства и Союз стрелков будут укреплять сотрудничество в сфере борьбы с дезинформацией. Планируется, что представители организации будут играть важную роль в межведомственной модели мониторинга и анализа информационных инцидентов, разрабатываемой Национальным центром кризисного управления", - говорится в распространенном правительством пресс-релизе.
В сообщении подчеркивают, что представители Союза стрелков внесли значительный вклад в превенцию и предотвращение широкого спектра угроз во время саммита НАТО в Вильнюсе. Утверждается, что их важная роль в мониторинге каналов дезинформации позволила выявлять возникающие угрозы и должным образом реагировать на них.
Также указывается, что при этом Союз стрелков будет более активно участвовать в обеспечении жизненно важных функций государства, усилении гражданского сопротивления и поощрении гражданственности.
"Искренне благодарю Союз стрелков за большой и значимый вклад в укрепление государственной безопасности, в том числе за помощь во время саммита НАТО в Вильнюсе. Самоотверженность, гражданственность и профессионализм стрелков являются образцовыми, поэтому я рада, что наше успешное сотрудничество во имя безопасности Литвы продолжает укрепляться", - сказала канцлер правительства Г. Бальчитите.
В 2022 году была принята новая редакция Закона о Союзе стрелков, согласно которой функции этой организации были расширены.