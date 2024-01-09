Правительство и Сейм Литвы призывают как можно скорее укрепить безопасность страны

В открытом письме подчеркивается, что Литва должна выполнить домашние задания и укрепить свою обороноспособность: "чтобы в случае опасности сработала пятая статья договора НАТО, мы должны как можно скорее реализовать третью, которая гласит, что страны НАТО будут поддерживать и развивать индивидуальный и коллективный потенциал для отражения вооруженного нападения".
В письме утверждается, что уже в перспективе нескольких лет Россия может быть готова осуществить агрессивные действия против стран Балтии и Литвы, поэтому ближайшие и важнейшие политические решения должны быть направлены на всестороннее укрепление обороны.
В тексте все ветви власти призывают "избавиться от инертного мышления, преодолеть раздоры, продиктованные политическими расчетами и амбициями" и объединиться для принятия решений, необходимых для безопасности Литвы.
В обращении говорится о необходимости введения всеобщей воинской обязанности для всех взрослых граждан Литвы – мужчин и женщин. Они также призывают создать механизм, чтобы все граждане Литвы могли в соответствии со своими способностями присоединиться к обороне государства или помогать тем, кто его защищает.
Также призывают как можно скорее модернизировать вооружение Литвы, срочно создать и развивать современную литовскую оборонную промышленность, обеспечить навыки совместных оборонных операций с другими странами Балтии, Польшей и странами Северной Европы, а также ввести налоговую модель, обеспечивающую достаточное финансирование для этих оборонных нужд Литвы.
Письмо подписали подписанты Акта о независимости, в том числе Александрас Абишала, Нийоле Ожелите, Пятрас Вайтекунас и тридцать представителей литовской культуры, бизнеса и средств массовой информации, общественные деятели и бывшие государственные чиновники, в том числе проф. Витаутас Алишаускас, д-р Норбертас Черняускас, д-р Арунас Гелунас, Видмантас Янулявичюс, проф. Альвидас Йокубайтис, проф. Гинтаутас Мажейкис, Йонас Оман, Довидас Панцеровас, Альгис Раманаускас, Андрюс Романовскис, Ритис Земкаускас и другие.