Правительственная комиссия расследует связи Viada и Baltic Petroleum в Литве с Россией

Неринга Андрияускене, директор Центральной закупочной организации (ЦЗО), подтвердила порталу, что с 25 марта государственные учреждения и государственные предприятия, покупающие через систему ЦЗО, не могут заключать новые договоры с этими поставщиками топлива.

"Новые контракты не заключаются с 25 марта, пока мы не будем полностью уверены, что отвечают интересам национальной безопасности. Мы ждем заключения компетентных органов", - сказала Андрияускене.

По словам главы ЦЗО, проверка поставщиков на наличие угроз национальной безопасности началась в апреле. Согласно поправкам к Закону о госзакупках, предложения поставщиков и субподрядчиков могут быть отклонены, если производитель или контролирующие его лица являются постоянными резидентами враждебных стран либо имеют гражданство эти стран.

Сеть Viada из 127 заправочных станций относится к Vaizga - компании, принадлежащей семье Ивана Палейчика и миноритарным акционерам, а Baltic Petroleum контролируется Андрюсом, сыном Палейчика.

До 2016 года Палейчик возглавлял сеть АЗС Lukoil Baltija, принадлежащую российскому нефтяному гиганту "Лукойл".

Весной 2016 года 100% акций Lukoil Baltija у голландского Lukoil Europe Holding приобрела австрийская компания Amic Energy Management. Последняя переняла сети из почти 230 АЗС в Литве, Латвии и Польше, а компании Luktarna и Viada Baltija, связанные с Палейчиком, переняли управление ими в Литве и Латвии.