aA
Правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий во вторник объявила, что договор Литовских железных дорог с белорусским производителем удобрений "Беларуськалий" и изменения в нем представляют угрозу для безопасности страны. Окончательное решение должно будет принять правительство.
Правительственная комиссия: договор с "Беларуськалием" - угроза для безопасности страны
© Scanpix

"Комиссия (...) приняла решение, что заключенный в 2018 году между "Беларуськалием" и "ЛЖД" договор об организации перевозки грузов по железной дороге, а также изменение, внесенное в договор в октябре 2021 года, не соответствуют интересам национальной безопасности", - сообщило правительство.

Статьи по теме:
Минск: планируемые для Беларуси санкции являются "актом агрессии и враждебности  (40)
ЛЖД: получeно подтверждение США о необязательности санкций  (31)

Премьер Ингрида Шимоните на прошлой неделе сказала, что решение относительно этого договора комиссия должна принять еще в этом году.

В комиссию 8 декабря обратился министр транспорта Марюс Скуодис с просьбой дать оценку, соответствует ли договор Литовских железных дорог и "Беларуськалия" интересам национальной безопасности.

Если правительство признает, что он представляет угрозу для безопасности страны, это может стать основанием для прекращения транзита с минимальными убытками.

Компания "ЛЖД" подписала договор с "Беларуськалием" весной 2018 года, он действует до конца 2023 года. В соответствии с ним через Литву и Клайпедский порт перевозится около 11 млн тонн белорусских удобрений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

OFAC: санкции США не являются обязательными для ЛЖД (26)

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)...

Министр транспорта Литвы не комментирует, каким будет его решение по дальнейшей работе главы Клайпедского порта (12)

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис пока не...

TOP новостей

Советник премьера: в одном регионе Литвы растет число пациентов в больнице (29)

Советник премьер-министра Ингриды Шимоните Живиле...

Андрей Радоман Каунасский замок Андрей Радоман Андрей Радоман Андрей Радоман

От Беды до Окрестина и далее… История Андрей Радомана и рассказ об уникальном для Европы документе Пройти зимним гуманитарным коридором из Минска в Варшаву через Вильнюс (63)

Герой нашей истории – Андрей Александрович Радман...

С 28 декабря в Литве меняются правила: в магазины и кафе попадут не все (57)

С 28 декабря "паспорт возможностей" не смогут получить те...

Правительственная комиссия: договор с "Беларуськалием" - угроза для безопасности страны (30)

Правительственная комиссия по проверке сделок...

Вильнюс охватила рождественская лихорадка: город скован заторами (8)

Вильнюс охватила рождественская лихорадка: во вторник...