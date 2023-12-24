Поздравление спикера Сейма Литвы с Рождеством и наступающим Новым годом

 
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Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен поздравляет жителей страны с Рождеством и наступающим Новым годом. В своем обращении, в том числе на русском языке, она пожелала согражданам мира, безопасности и благополучия.

Дорогие сограждане,

приближающееся Рождество — это отличный повод, чтобы собраться всем вместе, поблагодарить друг друга, задуматься над прошлым и будущем.

Этот год был далеко не простым, но мы можем гордиться тем, что с честью выдержали все испытания. Мы по-прежнему свободное и демократическое общество.

Рождество — это светлый праздник добра, мира, любви и заботы о ближнем. Поэтому желаю всем, чтобы и в наступающем 2024 году наша страна оставалась территорией мира, безопасности и благополучия.

С Рождеством и наступающим Новым годом!

С 2021 года спикер Сейма Литовской Республики формирует традицию рождественских пожеланий не только на литовском, но и на польском, русском и украинском языках.

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