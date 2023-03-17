Поздно вечером в фейсбуке разгорелись нешуточные страсти: премьер слов не выбирала

Во вторник премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните обратилась в парламентскую комиссию по этике и процедурам в связи с заявлениями депутата Агне Ширинскене о том, что комик Олег Шураев является советником премьера. Шураев во вторник побывал в парламенте, где провоцировал политиков, мешал работе парламента.

В четверг вечером Ширинскене рассуждала на тему, что к стражам этики премьер обратится и из-за того, что она участвует в передачах блога OpTV. Ширинскене сказала с иронией, что сходит на еще одну передачу OpTV, если по "просьбе премьера" ее не закроют.

"Знаете, она по ночам принимает решения относительно меня. Посылает жалобы в разные инстанции. По крайней мере стражи этики ночью получили жалобу", – сказала депутат, заметив, что гордится вниманием премьера.

В дискуссию вступила одна женщина и призвала Ширинскене в передаче OpTV сказать следующее:

"1. Ландсбергис плохой;

2. Шимоните плохая;

3. Шураев нездоров;

4. С Вами пытаются расправиться;

5. Демократии больше нет;

Придумайте еще пункты для дискуссии".

На комментарии Ширинскене ответила сама Ингрида Шимоните.

"Купание в дерьме - Ваш личный выбор, делайте это хоть каждый вечер, если Вам приятно. На жалобу не надейтесь, еще не было такого, чтобы я знала, в каких местах Вы поете своим соловьиным голосом. Но просьба к Вам, не обвинять моих советников в разных несуществующих делах", – писала она.

"Добрый вечер, уважаемый премьер. Спасибо, что находите время для моей скромной личности, да еще и по ночам. Как-никак 21.11 ч. Но Вы, знаете, отдохните, нехорошо уставать. Симптом усталости – человек не отличает выдумки от реальности. Я понимаю, тем более, эта неделя была тяжелой, и Шураев еще все дело испортил", – ответила ей Ширинскене.

Ширинскене в своем комментарии в фейсбуке назвала Шураева советником премьера. Там же она рассказала о поведении комика в парламенте, подняла вопрос, достоин ли Шураев награды Института международных отношений и политических наук ВУ "Творец государства года".

Премьер в своем обращении отметила, что никто из ее советников во вторник с балкона в парламенте не кричал.

"Госпожа Ширинскене на своей странице в фейсбуке указала, что с балкона в парламенте якобы кричал неназванный советник премьера, которого оттуда увели по просьбе Юргиса Размы. Поскольку во время утреннего заседания я была в парламенте, могу сказать, что я не только не видела никого из своих советников кричащим на балконе, но и вообще не видела там никого из моих советников. Значит, никого из моих советников с балкона не уводили", – указала Шимоните.

Она попросила стражей этики оценить слова Ширинскене и обязать ее извиниться перед советниками премьера.

Во вторник Шураев во время визита в парламент задавал вопросы депутатам и провоцировал их – он использовал и нецензурную лексику. На балконе он делал вид, что собирается бросить шоколад в Ширинскене и кричал.

Шураева с балкона увела охрана. Одних депутатов поведение Шураева возмущало, а другие говорили, что расценивали его как юмор.

Парламентская канцелярия в среду приняла решение запретить Шураеву посещать парламент на неограниченный срок. Во вторник он посетил парламент по разрешению, выписанному министром экономики Аушрине Армонайте.