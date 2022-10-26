В проекте резолюции утверждается, что заявления Р. Поцюса свидетельствуют о том, что провокаторы упомянутых беспорядков действовали не самостоятельно или индивидуально, а под руководством правящих Сейма, полиции, возможно, спецслужб.
"У правящих, возможно, была цель обострить конфликт, чтобы использовать его для дальнейших ограничений демократии. Вильнюсское городское самоуправление тогда отозвало разрешения даже на те митинги, которые не были связаны с протестами против режима ограничения пандемии", - говорится в сообщении.
П. Гражулис также призывает министра внутренних дел Агне Билотайте представить публичные ответы относительно этих событий. По его словам, это "оказало бы положительное влияние на развитие гражданского общества, развитие политической системы страны и будущее демократии".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Полиция напоминает: поменяйте шины, не превышайте скорость, поменяйте автоаптечки
1. До 10 ноября все водители транспортных средств должны...
Эфир Delfi: украинский криминалист о преступлениях российских военных
После начала деоккупации украинских территорий мир...
Скандал в Вильнюсе: больница не приняла пациента с травмой головы
Республиканская Вильнюсская университетская больница...
Возможности российскoй разведки в Литве сократились, но риск представляет миграция
Разведывательные возможности России в Литве...
В Литве в песчаном карьере сделали необычную находку: зрелище впечатляет
Выходы твердых пород и разломы - редкое явление в Литве,...