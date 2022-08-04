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Посольство России в Литве утверждает, что заявления министра коммуникаций и транспорта о том, что Литва не может обязать банки совершать платежи за услуги калининградского транзита, вызывают улыбку.
Посольство России в Литве: тезис о возможности влиять на решения банков вызывает улыбку
© DELFI / Andrius Ufartas

"В общественное пространство Литвы в контексте темы калининградского грузового транзита активно вбрасывается тезис о якобы отсутствии у литовских властей возможности влиять на решения банковских структур. Такие заявления являются по меньшей мере лукавством и способны вызвать разве что улыбку", - говорится в комментарии посольства России в Литве.

В комментарии утверждают, что посольство при урегулировании различных проблем в сфере банковского обслуживания дипмиссии само не раз на деле убеждалось, что у государственных ведомств ЛР, конечно – при желании, имеются эффективные рычаги воздействия и убеждения действующих здесь финансовых организаций.

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"Подчеркиваем абсолютную неприемлемость ограничения калининградского грузового транзита под любыми надуманными предлогами: вчера по линии транспортных компаний и ведомств, сегодня – в финансовой сфере, завтра – очевидно, с задействованием ресурса очередной структуры…", - говорится в комментарии посольства.

"Призываем литовские власти не уклоняться от выполнения своих обязательств по соответствующим международным соглашениям и относиться к ним серьезно", - добавили в нем.

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