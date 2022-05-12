Так посольство отреагировало на комментарий Науседы от 9 мая. Президент Литвы Гитанас Науседа призывал празднующих 9 мая россиян задуматься о том, как страна, которая пережила столько мучений и боли, сама могла стать агрессором.

Посольство заявило, что Науседа "попытался сместить информационный фокус с этого священного праздника на более комфортную для него украинскую тему".

"Обращаясь к российскому обществу, празднующему День Победы, он сравнил его с нацистами времен Второй мировой войны. При этом аргументировал свои слова воспроизведением информации о действиях Вооруженных сил России на Украине, неоднократно опровергнутой как официальными источниками в нашей стране, так и уже самими западными СМИ. Вместо тиражирования украинских "фейк-ньюс", предложили бы г-ну Науседе обратить внимание на участие литовских военнослужащих в авантюре группировки стран-агрессоров в Ираке. В результате действий США и их пособников, в том числе литовцев, погибли сотни тысяч мирных граждан (и до сих пор гибнут!)", - сказано в комментарии посольства.

"Двусмысленна и сама история России. Я иногда удивляюсь, глядя на эту страну, как страна, которая пережила столько мучений, столько бессмысленных смертей не только военных, но и мирного населения, ведь большая часть погибших во Второй мировой войне были ни в чем не виновные мирные жители, которые даже не участвовали в военных действиях, как страна перенесшая столько боли и мучений могла докатиться до того, что сегодня сама стала причиной боли, мучений и смертей", – сказал в интервью LRT 9 мая Науседа.

Президент Литвы пожелал российскому обществу задуматься о том, что произошло, почему его страна сама стала агрессором.

Остается лишь пожелать и выразить надежду на то, что в этот день, который российское общество должно бы по-настоящему праздновать как победу над другим агрессором, другим оккупантом, будет и время задуматься о том, что сегодня они такие же агрессоры, а иногда и более жестокие, чем нацисты во время Второй мировой войны", – сказал президент.