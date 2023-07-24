24 июля 2023 г. 13:22

Посольство Польши возмущено высказываниями чиновника Валотки о поляках Литвы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lithuanian and Polish flags
Lithuanian and Polish flags
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Посол Польши в Литве Константин Радзивилл обратился к министру культуры Литвы Симонасу Кайрису и выразил возмущение по поводу заявлений руководителя Государственной инспекции по языку (ГИЯ) Аудрюса Валотки о необходимости удаления табличек с польскими топонимами в Вильнюсском районе.

"Хочу выразить серьезное возмущение по поводу заявления государственного служащего, руководителя Государственной инспекции по языку Аудрюса Валотки (...)", – говорится в письме посла, направленном в Министерство в пятницу.

"Я убежден, что заявления, клеймящие целые национальные группы и содержащие ложные, антагонистические тезисы о прошлом, больше соответствуют канонам историографии и пропаганды тоталитарных режимов, от которых так сильно пострадали Польша и Литва в ХХ веке, чем стандартам демократических государств и дружественных обществ", — отмечает дипломат.

По словам К. Радзивилла, странно и то, что А. Валотка сравнивает Вильнюсский край с ситуацией на оккупированных восточных территориях Украины.

Audrius Valotka

"Мне крайне неприятно сравнение ситуации в Вильнюсском крае с ситуацией на востоке Украины и приписывание жителям этой части Литвы якобы сепаратистских тенденций", — написал посол Польши.

"Это крайне неуместно в настоящее время, когда польский и литовский народы, в том числе и польское меньшинство в Литве, однозначно на стороне Украины в войне, вызванной российской агрессией", — подчеркнул он, добавив, что подобные заявления могут быть злоумышленно использованы кремлевским пропагандистским аппаратом.

Поэтому посол выразил надежду, что литовские учреждения и политики выступят с осуждением недавних заявлений А. Валотки.

"(...) надеюсь, что представители властей Литовской Республики осудят поведение и заявления, недостойные государственного служащего, в задачу которого должно входить стремление к общественному порядку и спокойствию, а не разжигание национальной розни", – утверждает К. Радзивилл.

Обращение посольства к С. Кайрису также адресовано и министру внутренних дел Агне Билотайте, главе Департамента по делам национальных меньшинств Виде Монтвидайте, председателю Государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ) Виолете Мейлюнайте, депутату Сейма Рите Тамашунене, советнику премьер-министра Артурасу Людковскису и директору Департамента стран Европейского союза Министерства иностранных дел Эдвинасу Раудоникису.

В своем письме министру культуры посол Польши отметил, что он обратился и лично к главе ГИЯ, пригласив его на встречу для обсуждения данного резонансного вопроса. Однако, как отметил дипломат, А. Валотка не ответил на это предложение.

"В письме я предложил встретиться для беседы с целью достижения соглашения по данному вопросу. К сожалению, мое предложение осталось без ответа", — подчеркнул К. Радзивилл.

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