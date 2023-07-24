Посольство Польши возмущено высказываниями чиновника Валотки о поляках Литвы

"Хочу выразить серьезное возмущение по поводу заявления государственного служащего, руководителя Государственной инспекции по языку Аудрюса Валотки (...)", – говорится в письме посла, направленном в Министерство в пятницу.

"Я убежден, что заявления, клеймящие целые национальные группы и содержащие ложные, антагонистические тезисы о прошлом, больше соответствуют канонам историографии и пропаганды тоталитарных режимов, от которых так сильно пострадали Польша и Литва в ХХ веке, чем стандартам демократических государств и дружественных обществ", — отмечает дипломат.

По словам К. Радзивилла, странно и то, что А. Валотка сравнивает Вильнюсский край с ситуацией на оккупированных восточных территориях Украины.

"Мне крайне неприятно сравнение ситуации в Вильнюсском крае с ситуацией на востоке Украины и приписывание жителям этой части Литвы якобы сепаратистских тенденций", — написал посол Польши.