"Я хочу очень строго сказать, что это не закрытие посольства. Дипломат возвращается для консультаций потому, что мы с Китаем разошлись во мнениях, каковы возможности изменить название представительства", - сказал в среду журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
По его словам, Литва может рассмотреть "разные предложения" относительно изменения названия представительства, однако они должны быть согласованы с литовским законодательством.
Как информировали BNS в МИД, представительство Литвы в Китае предложено назвать Офисом временного поверенного.
"Мы можем рассмотреть разные предложения, только они должны быть согласованы с нашим правом. Любое одностороннее решение изменить название (представительства - ред.) другого государства, если это государство отказывается сделать это само или не имеет возможности это сделать, противоречит Венской конвенции", - сказал министр.
По его словам, дипломаты возвращены для консультаций, потому что неясно, что бы их ожидало в том случае, если бы Китай изменил название представительства в одностороннем порядке.
"Возможны различные интерпретации, скажем, относительно дальнейшего действия китайских идентификационных карт, что по сути обеспечивает их право свободно путешествовать, передвигаться в городе, где они живут, и в государстве", - сказал Ландсбергис.
Поскольку замещающего дипломата в Пекине нет, посольство временно продолжает работу в удаленном режиме.
Как и ранее, консульские услуги находящимся в Китае гражданам Литвы будут предоставляться удаленным способом в ограниченном объеме.
Китай недавно выразил протесты по поводу развития отношений Литвы с Тайванем и открытия представительства острова в Вильнюсе.
После ухудшения отношений между странами Китай в августе отозвал своего посла в Литве и потребовал, чтобы Вильнюс сделал то же самое. Посол Диана Мицкявичене вернулась в Вильнюс для консультаций в начале сентября.
В ноябре Китай в ответ на открытие тайваньского представительства в Вильнюсе понизил уровень дипломатического представительства с Литвой, и диппредставительства в Вильнюсе и Пекине стали возглавлять дипломаты более низкого ранга - поверенные в делах, а не послы.
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