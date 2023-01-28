Посольства Литвы в нескольких странах получили письма с угрозами взрыва

"Мы реагируем спокойно, это напоминает рядовую информационную атаку, дальше этим вопросом займется правоохрана", – сказала Левицките.

В понедельник, во вторник, в четверг и в пятницу сообщалось об угрозах взрывов в судах, в Вильнюсском муниципалитете, Генпрокуратуре, аэропортах, торговых центрах и школах Литвы.

Сообщалось, что в одном из писем требовали выдавать визы россиянам.

Все сообщения были ложными, полиция проводит расследование.

Подозреваемый грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до одного года.