Посольства Литвы в нескольких странах получили письма с угрозами взрыва

"Мы реагируем спокойно, это напоминает рядовую информационную атаку, дальше этим вопросом займется правоохрана", – сказала Левицките.
В понедельник, во вторник, в четверг и в пятницу сообщалось об угрозах взрывов в судах, в Вильнюсском муниципалитете, Генпрокуратуре, аэропортах, торговых центрах и школах Литвы.
Сообщалось, что в одном из писем требовали выдавать визы россиянам.
Все сообщения были ложными, полиция проводит расследование.
Подозреваемый грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до одного года.
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