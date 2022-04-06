Это подтвердил BNS в среду сам дипломат.
На этой неделе Литва приняла решение понизить уровень диппредставительства с Россией, из страны также высылается посол России в Вильнюсе Алексей Исаков.
Так правительство отреагировало на убийства в украинском городе Буча, отбившие который украинские военные сообщили об обнаружении десятков трупов мирных жителей.
Литва также приняла решение закрыть российское консульство в Клайпеде.
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