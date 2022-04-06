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После решения правительства понизить уровень дипломатического представительства с Россией посол в Москве Эйтвидас Баяурнас вернулся в Литву.
Eitvydas Bajarūnas
Eitvydas Bajarūnas
© DELFI / Domantas Pipas

Это подтвердил BNS в среду сам дипломат.

На этой неделе Литва приняла решение понизить уровень диппредставительства с Россией, из страны также высылается посол России в Вильнюсе Алексей Исаков.

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Так правительство отреагировало на убийства в украинском городе Буча, отбившие который украинские военные сообщили об обнаружении десятков трупов мирных жителей.

Литва также приняла решение закрыть российское консульство в Клайпеде.

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