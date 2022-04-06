Это подтвердил BNS в среду сам дипломат.

На этой неделе Литва приняла решение понизить уровень диппредставительства с Россией, из страны также высылается посол России в Вильнюсе Алексей Исаков.

Так правительство отреагировало на убийства в украинском городе Буча, отбившие который украинские военные сообщили об обнаружении десятков трупов мирных жителей.

Литва также приняла решение закрыть российское консульство в Клайпеде.