Посол Украины: "В Японии понимают космический масштаб несправедливости и жестокости войны России в Украине"

Delfi: На днях Япония сделала заявление о том, что считает Курильские острова, которые сейчас являются частью территории России, оккупированной аннексированной территорией Российской Федерацией. Увидим ли мы конкретные действий от Японии?

Сергей Корсунский: Начнем с того, что Япония никогда не признавала суверенитет России над Курилами. Прошло уже 50 лет с того момента, как Россия их не отдала. Она их оккупировала вопреки существующим на тот момент договорённостям, этот вопрос в политикуме японском стоит остро, живы те люди, которых оттуда вывезли, у них есть дети. И Япония до сих пор не подписала мирный договор с Россией именно по этой причине.

Премьер-министр Синдзо Абэ (работал на этом посту в 2006—2007 и 2012—2020 годах – Прим. Ред), который поклялся решить эту проблему, потому что в ней был для него и личный аспект, 27 раз встречался с Путиным. Были даже намётки, и в какой-то момент прозвучало предложение, – в такой манере, как это делает обычно Россия, такая уловка, - давайте мы вам отдадим два острова, подпишем договор, а потом поговорим про остальные.

Но совершенно было очевидно, что если Россия даже отдаст эти два острова, - что сомнительно, то никаких дальнейших переговоров не будет. На сегодняшний день этот вопрос уже даже не стоит даже на порядке дня, потому что, во-первых, в России изменили Конституцию в 2021 году, и теперь даже говорить о возврате каких-то территорий кому бы то ни было является преступлением.

Во-вторых, в Японии новый премьер-министр, и он очень чётко и однозначно - это уже во второй раз за время войны, после нападения России на Украину, - заявил очень категорично про суверенитет Япония надо островами.

Последуют ли за заявлениями какие-то действия, сказать очень тяжело, потому что, конечно, объявлять войну России никто не собирается. Но, с другой стороны, то что эта тема вернулась в политический такой контекст, - это очень важно.

Что произошло после этого заявления? Между двумя этими островами – Хоккайдо и Хонсю – есть маленький, достаточно узкий пролив. Через него могут проходить иностранные корабли. Там прошли четыре российских корабля, груженые старыми машинами, каким-то оружием. И названо это было демонстрацией силы.

Японские военные очень сильно смеялись над этим зрелищем, они сказали, что эти старые корыта они бы могли потопить примерно за 15 секунд. Но просто посмотрели им вслед. Россия демонстрирует постоянно свою силу якобы даже залетает на Хоккайдо каким-нибудь вертолётом. Это всё только раздражает. И абсолютно понятно, что никто никого не боится.

- На уровне риторики понятно, какую позицию занимает Япония в отношении войны России против Украины, но Япония, помимо риторики, начала помогать активно Украине, присоединившись, в том числе, и к санкциям, введенным и США, и западные странами. Легко ли было найти взаимопонимание, договориться о конкретных действиях Японии, в том числе вам как послу Украины в Японии?

- Секретов я вам не открою и не надейтесь, но мы работали, конечно, активно. И могу сказать, что то, что мы имеем на сегодняшний день, абсолютно беспрецедентно.

Япония предоставила помощь нелетальными средствами снабжения армии. Впервые в истории. Для этого были изменены специальные процедуры. В Японии действует особая Конституция, есть статья 9, в которой, - это очень важно, - Япония отрицает суверенное право государства на войну. То есть государство настолько пацифистское, это настолько в сознании японцев существует, что они ни при каких обстоятельствах не хотят вмешиваться ни в какие войны. Но ради Украины сделаны исключения.

Парламент принял две резолюции, за которые проголосовали и оппозиция, и правящая коалиция. Принят абсолютно беспрецедентный пакет санкций, каждый день я просыпаюсь утром и узнаю из свежей прессы о новом пакете санкций, который принимает правительство.

Буквально сейчас отслеживается каждая лазейка, через которую или российские деньги, или российские какие-то интересы могут проникнуть. Заморожены банки, кредитные карточки, огромнейшее количество знаков компаний - все автопроизводители, вся электроника – уходят из России. Остаются пока ещё закупки нефти и газа, потому что для Японии это очень критично, она очень сильно зависит от поставок сжиженного газа, и 10% - это Россия, и эти поставки нелегко заменить, но мы над этим работаем.

Я лично встретился практически с половиной членов правительства. Сегодня я был у спикеров обеих палат парламента, в офисе премьер министра. Могу сказать, что абсолютно беспрецедентная поддержка. У нас открыт специальный счёт помощи - гуманитарные проекты в Украине. Более 200 000 японцев перечислили туда деньги, сбор продолжается непрерывно. Вход в Посольство Украины в Японии завален цветами, приходят простые люди, политики, губернаторы провинций приезжают ко мне, мэры крупнейших городов просто приезжают ко мне, чтобы сделать какой-то взнос или выразить свою поддержку.

Ещё более невероятно: в Японии очень жёсткое миграционное законодательство, и при этом отменены все квоты для украинцев, отменены условия о специальных вызовах. Фактически любой украинец-беженец, который желает приехать в Японию, может это сделать, и остаться в течение года. Им дают жилье, возможность получить медицинскую страховку, право работать, а детям учиться.

Ничего подобного никогда не было в Японии, для украинцев открыты буквально все двери, за что я не устаю благодарить это государство. Оно заработало свое благосостояние тяжелейшим трудом и в тяжелых условиях - у нас только вчера тут было землетрясение равное по баллам, тому, когда произошла авария на АЭС «Фукусима-1», - 7, 3 балла. В Токио трясло конкретно. Япония сама имеет серьёзные проблемы, но для Украины открыто сердце, просто безграничная поддержка.

- Вы говорите о беспрецедентной поддержке Украины в Японии со стороны и государства, и общества, и это впервые в истории. А означает ли это, что Россия каким-то образом сейчас вот этими своими военными действиями в Украине вскрыла некий ящик Пандоры?

- Отношения с Россией тут всегда были не совсем простые. Во-первых, потому что есть проблема северных территорий. Во-вторых, россияне здесь ведут себя ужасно нагло. Если бы вы видели, как идёт диалог, какие заявления здесь делает посольство России, которое в 10 раз превышает по численности украинское, какие заявления делает и глава МИД РФ Лавров, и официальный представитель МИД РФ Захарова - все эти персонажи по отношению к Японии настолько хамски, настолько пренебрежительные, что в Японии к этому очень плохо относятся.

Другое дело, что бизнес с Россией вели, автомобили туда возили, покупали у них нефть-газ, - это в основном и весь бизнес. Но сегодня все абсолютно однозначно.

В Японии очень специфическое представление о мире и очень специфическая мораль в обществе. Они не признают и очень плохо относятся ко лжи, к насилию, к вот такой несправедливости немыслимой.

К Посольству Украины в Японии приходят постоянно японцы, они плачут - и мужчины, и женщины, они готовы сделать всё, что угодно, любой шаг предлагают нам, любые услуги, любую помощь.

Потому что им очень хочется нам помочь.

Они понимают, насколько космического масштаба несправедливым и жестоким является то, что происходит.

Я думаю что Япония из этой ситуации, из этой войны, - когда все закончится и мы победим, - они выйдут тоже другими. В Японии у людей у людей всколыхнулись глубокие чувства, это ощущается - именно народ поддерживает. Я хочу это подчеркнуть - решения не являются политическими, они являются очень искренними, и это поражает.

- Есть первые звоночки разных территориальных претензий по отношению к России. Мы начали разговор с вами с того, что Япония высказалась по поводу Курил, Парламентская ассамблея Совета Европы накануне признала Приднестровье территорией временно оккупированной Россией, оппозиция Беларуси пытается от международного сообщества добиться признания того, что страна сейчас фактически также оккупирована Россией.

Начнет ли Китай - такой большой игрок на мировой арене - заявлять о своих территориальных претензиях, которые у него вполне тоже могут быть по отношению к России?

- Читаете мои мысли, надежды… Надо еще и Грузию не забывать в таком контексте. Действительно идеальным вариантом победы является возврат всех оккупированных территорий всем тем странам, которые замучились иметь дело с Россией. И Приднестровье, и Грузия, и Япония, Украина…

Что касается Китая, то здесь, конечно, ситуация очень сложная. Сегодня у меня есть своя версия, поделюсь.

Я думаю, что, когда Путин летел 4 февраля в Пекин на церемонию открытия Олимпиады как специальный гость, скорее всего, он уже задумал и сделал такую ловушку Си Цзиньпину - в принятии совместной декларацией и вот этими заверениями в бесконечный дружбе, любви. Ни в каких языках мира уже нет терминов как описать их дружбу.

Я думаю, что когда Си Цзиньпину искренние его принимал и когда принимали эту декларацию, то Путин уже знал, что он будет начинать войну.

У нас же в Украине были документы найдены, у одного из захваченных российских бандитов, и там дата стоит что планы военные были утверждены 18 января.

И когда происходила встреча в Пекине, он как бы уже ставил Си Цзиньпину в такое положение… Китайский лидер только что рассказывал своему народу китайскому, как какая дружба с Россией, и вся пресса - такие фанфары, вот целый Путин приехал на Олимпиаду, и вот дружба, 16 страниц декларация. И вдруг Путин становится не просто токсичным, а с ним рядом находиться является позором. И представьте себе, как теперь такой ситуации лидер в общем-то такой великой страны как Китай, - безусловно, страна великая как бы мы не относились к коммунистической идеологии, - за то, что они сделали за 40 лет, это можно просто снять шляпу, это реальность. Осенью 2022 года у Си Цзиньпина выборы, третий срок, и всё очень сложно. Там сейчас с экономикой непросто, опять вспышка ковида и серьезная, и в Китае опять позакрывали города, причём крупные города.

И на фоне всего этого теперь надо что то делать в этой ситуации. Сначала были заявления очень осторожны, они воздержались при голосовании в Совете безопасности ООН, они воздержались при голосовании на Генассамблее. Были заявления Китая, что они за мир. Но ведь чем дальше и чем больше информации про зверства, убийства, разрушение родильных домов, больниц, школ и убийства просто тупые, просто фашистские настоящие расстрелы мирного населения, - ну как в этой ситуации Китаю себя повести…

Я сейчас наблюдаю серьёзный шаг назад, уже сделаны заявления двух послов - посла Китая в США и посла Китая в Украине, - о том, что мы стратегические партнёры и ни при каких обстоятельствах Китай не будет поддерживать войну. Понимая систему власти в Китае, можно утверждать, что очевидно - эти заявления, безусловно, пришли из Пекина.

Это не Ван И, это не уровень МИДа пока, это не уровень, конечно же, Си Цзиньпина. Я думаю, что процесс идёт, что сейчас идут серьёзные разговоры на этот счёт, чтобы убедить Китай - именно убедить – в том, что китайцы - это серьёзная цивилизация.

Ещё раз: конечно же, мы знаем обо всем, что там внутри происходит, нарушения прав человека и так далее, но при всём этом нельзя и скидывать со счетов, что этому государству 3000 лет, и они понимают, что, нарушив законы человечности, они потом не отмоются.

Им очень важно в регионе Азии иметь правильное лицо. Сейчас это правильное лицо демонстрирует Япония, демонстрирует Республика Корея, которая присоединилась к санкциям, и Сингапур. А Сингапур - это ASEAN ( Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) - Association of South East Asian Nations) — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии.) Для Китая ASEAN - это очень, очень важно. Поэтому я думаю, что сейчас совместными усилиями - переговоры США с Китаем, наши скромные усилия, они тоже есть и то, что происходит в регионе, приведёт к тому, что Китай займёт более негативную позицию по отношению к этому конфликту. Для Украины главное, - чтобы он не вмешивался, чтобы не было поставок оружия и продовольствия в Россию.

- Давайте восстановим последовательность событий. Мы начали от последнего звена в этой цепи. Заявлениям послов Китая в США и в Украине предшествовали заявление МИД Китая, которое опровергало публикацию в Financial Times, где говорилось о том, что Россия обратилась за помощью к Китаю. Как вы полагаете, могло ли быть так, что Владимир Путин намеренно слил какую-то информацию Financial Times Таймс, чтобы вовлечь Китай в этот конфликт?

- До работы послом Украины в Японии я работал три года директором Дипломатической Академии, и я учил дипломатов и всех слушателей Академии, - мы работаем не министерстве правды, а в Министерстве иностранных дел. Поэтому я, конечно же, знаю эту историю, знаю правду, но я вам её не скажу.

Я думаю, что идёт очень сложная игра, идёт игра с разных сторон, потому что ставки очень велики. Я написал даже статью «Конец геополитике», то есть можно сейчас в мусорную корзину выбросить тонны написанных статей самыми выдающимися специалистами по международным отношениям всех университетов Запада, все их учебники.

Никто не мог предусмотреть сценария, который разворачивается сейчас. Сегодня та геополитика, о который мы раньше говорили (я сам писал книги об этом), перестала существовать.

Сегодня цена вопроса совершенно другая. Все видят, что через столько лет после Второй мировой войны, - оказывается, мы все это помним, мы знаем, есть документы, всё изучено, всё давно понятно - и вдруг оказывается, что можно средь белого дня начинать бомбить детские сады просто потому, что есть один параноик, который абсолютно невменяем. И ничего никто с ним сделать не может? Мы, украинская армия, ему перемалываем одну его конструкцию за другой, и в это время мощнейший NATO боится закрыть небо над Украиной. Серьёзно? То есть, ребята, да вам два часа хватит, чтобы разгромить эту армию. Она вообще в позорном состоянии. Наши военные эксперты, - когда это всё видят, - они просто пожимают плечами, не только наши эксперты, но и японские, и американские, и из других стран. Они говорят: как же можно такое планировать. Никакого снабжения нет, у них нет еды, у них нет топлива.

Вы знаете как это выглядит? Идет колонна из 100 танков, в конце едут бензовозы. Наши умельцы сначала взрывают бензовозы, колонна идет какое-то время, приходит в пристрелянное место, где украинские военные выбивают каждый второй танк, посередине уже можно не выбивать. Потому что они никуда не сдвинутся. Они начинают съезжать в леса, а у нас же леса такие, какие и у вас. Там никакой танк не пройдёт – водичка, болото… Вот какая эта армия.

У нас один летчик 16 самолетов сбил в бою, один на МИГ-29 все их СУ-35. То есть о чём вообще речь идёт? Они детей посылают воевать. Сирийских сейчас бандитов решили привести. Хорошо, отлично, сирийские бандиты прекрасно все сбегут в Европу, они только об этом и мечтают. Никто воевать не будет, что им, делать нечего?

- Как вы оцениваете уровень российской дипломатии, можно ли это назвать дипломатией?

- Нет такого дна, которое бы российская дипломатия не пробила. То, что мы наблюдаем, это просто невероятно. Когда я работал ректором Дипломатической академии, - это был период академический, я не состоял официально на государственной службе, - у меня была возможность встретиться с некоторыми так называемыми интеллектуалами российскими, не политиками, а именно интеллектуалами, в том числе из МГИМО. Это тихий ужас.

Мы всегда верили в то, что там есть дипломатия, интеллектуалы. Но когда я сегодня прочитал заявление 250 ректоров российских университетов… Вы видели этот ужас? Кто стоит первым подписантов – математик Виктор Садовничий, ректор МГУ. Математик по образованию, его учебники были у нас в университете. И он подписывает это!

Ну я понимаю, может, каких-то людей с тремя классами образования, их этой пропагандой можно забить.

Но как можно это сделать с академиками?! Они же ведь не дети, жизнь прожили, видели и знают, что такое Советский Союз, и они поддерживают это.

А писатели?

В «Литературной газете» заявление на одну страницу, после чего на 20 страниц идут подписи. На 20 страниц! «Литературная газета» в советское время была светочем во тьме, там печатались великолепные тексты, это была единственная газета, которую в моей семье выписывали, потому что только её читать можно было.

Студенты МГИМО записали обращение - это же ужас! Им осталось только на лбу ещё Z написать. И вот это их дипломатия.

Посмотрите, на какой базарный язык перешёл Лавров. Какая уже там дипломатия…

Хочу подчеркнуть, - потому что, может быть, не все, кто нас слушает, понимают, - что все эти люди точно знают, что они лгут. Вот что поразительно.

Может быть человек обманут, может быть зомбирован.

Но эти персонажи точно знают, что они лгут. И они лгут. Вот это ужасно.

Я видел общественного мнения в твиттере в японском сегменте. А я сейчас в Японии.

86 процентов опрошенных среди русских, которые живут за границей, поддерживают Путина.

То есть они живут рядом с вами, вот тут рядом с японцами, в прекрасных странах, где всё демократично, где они могут высказывать свою позицию, наслаждаются высоким уровнем жизни и – 86 процентов поддерживает убийства украинских детей.

- Есть ощущение массового помешательство на всех уровнях в России. Например, фото - объявление в Белгороде на подъезде жилого дома с просьбой к жильцам не кормить голубей в связи с сообщениями российской пропаганды о биолабораториях в Украине. Депутат Госдумы от ЛДПР предложил ввести смертную казнь в России, а КПРФ - более углубленное сотрудничество с Северной Кореей. А Северная Корея сейчас захочет ли? Не токсичнее ли уже сегодня выглядит Россия по сравнению с Северной Кореей?

- Вы у меня с языка сняли. Северная Корея послала россиян вслед за русским кораблём, я серьёзно. Они к ним обратились, и Северная Корея сказала, что мы такого ужаса, как сейчас происходит, представить себе не могли, поэтому идите ребята… То есть даже Северная Корея с ними дело иметь не хочет. Российское государство просто в один момент откатилось на 100 лет назад. Вот оно было - и все мы думали о нём как-то, каждый по-своему.

Мы в Украине никогда никаких иллюзий не питали. Но ведь вы знаете, как Запад относился к ним… И вдруг все увидели какую-то разверзшуюся бездну – интеллектуальную, моральную, экономическую… Оказывается, они вообще ничего произвести не могут.

Действительно смешно, что Северная Корея не хочет углубленного сотрудничества. Но больше всего мне понравился ролик, который в твиттере видел, - как россияне дерутся в Москве за сахар.

Я помню 1992-й год, январь. Мне надо было из Москвы забрать из ВАКа документы забрать. Знаете, что меня попросили тогда из Украины в Москву привезти? Полкилограмма масла и пол-литра чистого спирта. В Украине тоже было тяжело, холод тогда был, и еды мало было, только Союз тогда развалился. А в Москве еще хуже с продуктами было. Они сейчас туда возвращаются. Это безумие натуральное… Пусть дальше дерутся за наш сахар, не получат они его больше.

Чтобы завершить разговор на положительной ноте, скажу, что я был во всех странах Балтии - и в Литве, Эстонии, в Латвии защитил докторскую. Я просто обожаю в Вильнюс, очень скучаю по Таллинну, где был много раз. И, конечно, Рига и Саласпилс, где я в Институте физики защищал докторскую диссертацию. Вы знаете, ребята, вы молодцы. Всё будет хорошо, мы их разгромим, они до вас не дойдут. Продолжайте поддерживать нас, мы все вместе.