Посол Украины в Литве: операция в Курской области - оборонительная

„Это оборонительная, превентивная операция. Украине не нужны никакие территории зарубежных стран. Мы занимаемся законной обороной на основе Устава ООН. Сумская область была в числе запланированных атак России с начала войны“, - сказал П. Бешта.

„Россия начала отвлекать наши возможности от Донбасса, нападая на Харьков и планируя атаки в Харькове. Нам нужно было действовать быстро и сделать так, чтобы такого сценария не произошло. Курская оборонительная операция началась почти неделю назад и проходит весьма успешно. На данный момент около 1 тыс. квадратных километров под контролем украинских сил“, - подчеркнул он.