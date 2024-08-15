Посол Украины в Литве: операция в Курской области - оборонительная

„Это оборонительная, превентивная операция. Украине не нужны никакие территории зарубежных стран. Мы занимаемся законной обороной на основе Устава ООН. Сумская область была в числе запланированных атак России с начала войны“, - сказал П. Бешта.
„Россия начала отвлекать наши возможности от Донбасса, нападая на Харьков и планируя атаки в Харькове. Нам нужно было действовать быстро и сделать так, чтобы такого сценария не произошло. Курская оборонительная операция началась почти неделю назад и проходит весьма успешно. На данный момент около 1 тыс. квадратных километров под контролем украинских сил“, - подчеркнул он.
Однако посол не уточнил, какого результата Украина ожидает от операции в Курской области.
„Было бы не очень хорошей идеей рассказывать о желаемых результатах военной операции. Секрет успеха всех военных операций – это элемент неожиданности“, – отметил он.
„Стратегия победы находится за пределами линии фронта. Это означает, что мы должны нанести удар по России на ее собственной территории“, - подчеркнул П. Бешта.