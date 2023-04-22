Она сказала, что подход Украины к Вильнюсскому саммиту прагматичен:

“Мы хотели бы объединить два направления: практическое сотрудничество и политические рамки. По части практического сотрудничества, мы рассчитываем на расширенный комплексный пакет помощи. Как нам объяснило руководство НАТО, это будет больше финансирования, а затем больше сосредоточенности на среднесрочных и долгосрочных проектах. И с политической стороны, мы также хотели бы иметь четкий путь вперед к нашему будущему членству”.

Украина считает, что повторение политики открытых дверей уже недостаточно для отношений между Украиной и НАТО.

“Опять же, мы не наивные, мы не думаем и не просим Альянс дать нам фиксированную дату, когда Украина станет членом, но все же, мы не думаем, что повторение политики открытых дверей, это что-то достаточное для наших отношений. И мы положили на стол несколько предложений, как мы можем улучшить наши политические решения и наш политический диалог. Поэтому мы посмотрим, как это будет происходить в штаб-квартире в процессе подготовки”, - отметила Галибаренко.

До членства в Альянсе Украина хотела бы иметь гарантии безопасности.

“Лучшие гарантии безопасности для нас - это 5 статья НАТО. Это ясно для нас. И президент Украины также неоднократно давал понять, что лучшая гарантия - это пятая статья. Однако идея гарантий безопасности до фактического членства в НАТО, конечно, заключается в том, чтобы предотвратить любую другую агрессию РФ. И я считаю, что это в интересах не только Украины, но и наших европейских соседей. Если мы хотим победить Россию в этот раз, мы не должны допустить повторения ее агрессии в каком-либо масштабе. Поэтому идея заключается в том, что гарантии безопасности могут появиться, пока мы находимся на пути к фактическому членству в НАТО”, - отметила посол.