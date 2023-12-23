Посол Украины передал супруге президента Литвы особый подарок

Бородянка находилась на направлении наступления российских войск на Киев . В начале марта 2022 года городок подвергся авиационному обстрелу. Большинство жилых домов на главной улице были разрушены. Российская армия еще целый месяц обстреливала разрушенные здания, не давая местным жителям расчистить завалы с оказавшимися под ними людьми.

Керамический петушок – изделие Васильковского майоликового завода – чудом уцелел на кухонном шкафу в квартире, находившейся на четвертом этаже одной из многоэтажек Бородянки (Киевская область), когда все остальное было уничтожено авиаударами противника.

Супруга президента пожелала здоровья, терпения и выдержки украинскому народу, особенно тем, кто находится на передовой и каждый день героически защищает страну от нападений России-агрессора.

"Я очень рада, что этот уникальный и хорошо узнаваемый во всем мире символ будет висеть на рождественской елке Президентского дворца как доказательство твердой, непоколебимой поддержки Украины со стороны Литвы. В то же время это, несомненно, является и символом духовного единства литовцев и украинцев", - сказала Д. Науседене.

Посол передал первой леди особый подарок из Украины – керамического петушка "Півник". Он украсит одну из рождественских елок в Канцелярии президента, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

Увидев фотографии из Бородянки, украинцы обрели новую веру и надежду: если выжил петушок, то выживем и мы. Он стал в Украине всеобщим символом несокрушимости. Украинцы активно публиковали фотографии уцелевшего петушка и делились ими друг с другом, чтобы поднять дух единства и борьбы.

70-летняя Надя – владелица вышеупомянутой квартиры и керамического петушка. С началом широкомасштабной войны она покинула Бородянку и нашла убежище в западной части Украины. После того как ее керамический петушок стал символом, Надя прокомментировала журналистам: "Надо выдержать все. Обязательно будет мир, победа за нами. Я 70 лет прожила – и еще столько же проживу".

Уцелевший керамический петушок был передан в Национальный музей Революции Достоинства, а команда инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским фандрайзинговой платформы UNITED24, вдохновленная этим символом и приближающимися праздниками, создала уникальную елочную игрушку в виде бородянского петушка, указывается в сообщении.