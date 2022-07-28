"Наша страна поддерживает внесение ясности для Литвы и полное понимание того, как применять санкции. (...) Мы ценим ясность, предоставленную Комиссией, которая помогает нашим литовским союзникам выполнять санкции", - сказал Гилкрист в четверг в эфире литовской национальной теле-радиовещательной компании LRT.

Он отметил, что не считает разъяснения ЕК предательством.

"Совсем нет, я не считаю это предательством. У Соединенных Штатов была своя позиция, и у Европейского Союза тоже. Но в итоге решение принимает Еврокомиссия, и США поддерживают Евросоюз, так как блок стремится реализовать санкции и находит для этого разные пути", — сказал Гилкрист.

По словам посла, главная цель США — добиться того, чтобы санкции уничтожили военный потенциал России в войне против Украины.

Весной Евросоюз запретил провоз некоторых российских товаров через территорию Сообщества отдельными санкционными пакетами. В середине июня Литва прекратила транзит этих российских товаров в Калининград и заявила, что сделала это на основании предыдущих директив ЕС, запрещающих транзит.

Однако в середине июля Комиссия представила новые правила, позволяющие России перевозить подсанкционные товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через Литву для нужд этого эксклава.