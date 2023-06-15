"Шокирует то, что в День скорби и надежды, когда отдается дань памяти неисчислимым человеческим потерям и страданиям, член Сейма делает заявления, искажающие историю Холокоста и сеющие раскол среди литовцев", — таким комментарием посла поделилось посольство США в Вильнюсе на своей странице в Facebook в среду вечером.

"Этот день предназначен для глубоких размышлений, а не для дальнейшего разжигания ненависти", — сказал Р. Гилкрист.

Член Сейма Р. Жемайтайтис, подвергшийся критике за свои антисемитские высказывания, продолжает делиться заявлениями, вызывающими возмущение у международного сообщества, с обвинением евреев в том, что они устроили холокост литовцев.