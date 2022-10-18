"Число российских беженцев, направляющихся в США, сравнительно невелико, особенно по сравнению со странами, находящимися на передней линии, с Финляндией и теперь со странами, находящимися на южной границе России. Думаю, точка зрения США заключается в том, что Литва является суверенной страной и может контролировать свои границы так, как считает нужным", – сказал Р. С. Гилкрист ЭЛЬТА.
Посол обратил внимание, что тревогу вызывает возможность законных просителей убежища из России попасть в Европу, но подчеркнул, что эта проблема решаема.
"Конечно, мы выражаем озабоченность по поводу законных просителей убежища и их возможностей прибыть в другие европейские страны или куда-то еще. Но я думаю, это не осталось без внимания. Поэтому я действительно не вижу различий между США и Литвой по этому вопросу – как практически и по любому другому, который связан с Украиной и оппонированием России, продолжающей свою войну", – подчеркнул он.
В конце сентября представитель Белого дома по печати Карин Жан-Пьер сообщила, что США примут россиян, которые просит предоставить убежище из-за мобилизации.
Литва же вместе с Латвией, Эстонией, Польшей и Финляндией, реагируя на начатую Россией войну и возникающие из-за этого угрозы, решила ужесточить контроль за въездом граждан России. С 19 сентября на территории Литовской Республики на всех пунктах пограничного контроля в отношении прибывающих граждан России применяется индивидуальная ужесточенная проверка.
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