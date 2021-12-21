Посол России встретился с советниками президента Литвы

Эта встреча состоялась в то время, как Москва концентрирует вблизи украинской границы свои войска и предъявляет Западу требования относительно расширения НАТО.
"В Президентском дворце на уровне советников состоялась встреча с послом Российской Федерации Алексеем Исаковым. Обсуждались вопросы безопасности в регионе", - указала BNS пресс-служба президента.
Посол после встречи не ответил на вопросы BNS о ее содержании.
Науседа ранее говорил, что ситуация с безопасностью в регионе худшая за последние 30 лет, а попытки России восстановить зоны влияния недопустимы.
Москва сконцентрировала десятки тысяч военнослужащих возле украинской границы, что вызывает у стран Запада обеспокоенность относительно вероятного вторжения в соседнюю страну. В Восточной Украине с 2014 года продолжается конфликт Вооруженных сил Украины с пророссийскими сепаратистами.
Российский президент Путин отрицает, что его страна планирует атаку, и обвиняет НАТО в нагнетании напряженности, а также требует "правовых гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во вторник заявил, что Россия не выйдет из этой ситуации без какой-нибудь победы - она может спровоцировать конфликт в Украине или присоединить Беларусь.
Военная интеграция Москвы и Минска также уже некоторое время вызывает обеспокоенность у Евросоюза и НАТО.
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