"Хочу подчеркнуть, что внутри НАТО тотальное единство, тотальное. Не возникает никаких дискуссий о необходимости усиления политики сдерживания, укрепления восточного фланга НАТО, направления дополнительных контингентов", - сказал дипломат LRT в четверг.
"Полчаса назад подтверждено полномочие начать осуществление оборонных планов НАТО, пяти оборонных планов. В том числе и плана, связанного с обороной нашего региона, предоставляющего намного больше полномочий командующему объединенными силами НАТО распоряжаться этими силами", - добавил он.
Посол сказал, что не может детализировать вероятное дополнительное распределение сил НАТО в странах, потому что "это военный вопрос".
"Наряду с теми мощностями, которые выделяются странами-членами, (...) это активация сил НАТО", - сказал Матулёнис.
По его словам, уровень готовности сил НАТО "повышен до пятидневного периода".
Он подчеркнул, что вторжение России в Украину не было спровоцировано: "Это уму непостижимо".
Российский президент Владимир Путин, который в течение некоторого времени сконцентрировал 150–200 тыс. военнослужащих возле украинских границ, рано утром в четверг объявил о военной операции в соседней стране.
Ранее на этой неделе он признал независимость поддерживаемых Москвой сепаратистских регионов в восточной части Украины.
Пентагон во вторник сообщил, что в Литву, Латвию и Эстонию дополнительно будет направлено около 800 пехотинцев, а также истребители и вертолеты.
Дополнительные силы размещает в Литве и Германия, которая укрепила международный батальон НАТО примерно 350 военными.
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