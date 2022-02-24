"Хочу подчеркнуть, что внутри НАТО тотальное единство, тотальное. Не возникает никаких дискуссий о необходимости усиления политики сдерживания, укрепления восточного фланга НАТО, направления дополнительных контингентов", - сказал дипломат LRT в четверг.

"Полчаса назад подтверждено полномочие начать осуществление оборонных планов НАТО, пяти оборонных планов. В том числе и плана, связанного с обороной нашего региона, предоставляющего намного больше полномочий командующему объединенными силами НАТО распоряжаться этими силами", - добавил он.

Посол сказал, что не может детализировать вероятное дополнительное распределение сил НАТО в странах, потому что "это военный вопрос".

"Наряду с теми мощностями, которые выделяются странами-членами, (...) это активация сил НАТО", - сказал Матулёнис.

По его словам, уровень готовности сил НАТО "повышен до пятидневного периода".

Он подчеркнул, что вторжение России в Украину не было спровоцировано: "Это уму непостижимо".

Российский президент Владимир Путин, который в течение некоторого времени сконцентрировал 150–200 тыс. военнослужащих возле украинских границ, рано утром в четверг объявил о военной операции в соседней стране.

Ранее на этой неделе он признал независимость поддерживаемых Москвой сепаратистских регионов в восточной части Украины.

Пентагон во вторник сообщил, что в Литву, Латвию и Эстонию дополнительно будет направлено около 800 пехотинцев, а также истребители и вертолеты.

Дополнительные силы размещает в Литве и Германия, которая укрепила международный батальон НАТО примерно 350 военными.