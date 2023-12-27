Посол Литвы в ЕС: страны Балтии и Польша призывают к подготовке 13-ого пакета санкций ЕС против России

"Страны Балтии и Польша – мы призываем наших союзников прямо сейчас, после Нового года, приступить к подготовке 13-го пакета. Было бы очень важно договориться об этом до печальной двухлетней годовщины войны в конце февраля. У нас есть время, также есть идеи – мы надеемся, что и другие партнеры будут готовы", – заявил в среду А. Пранцкявичюс.

На сегодняшний день, по словам политика, предложения Литвы и других стран по пакету санкций являются конфиденциальными. Однако, как подчеркнул А. Пранцкявичюс, в пакет должны войти те товары, которые могут использоваться в войне против Украины.