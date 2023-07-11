Посол Литвы при НАТО полагает, что к полудню будет текст, определяющий путь Украины в НАТО

"Что касается Украины, наши переговоры по коммюнике еще не завершились, но вполне вероятно, что к полудню они действительно должны завершиться, и у нас будет текст с определением пути членства Украины в НАТО", – сказал Д. Матуленис в интервью для радиостанции Žinių radijas во вторник.
"Очень важным моментом является отказ от плана действий по членству, который всегда был неким препятствием для вступления украинцев в НАТО. Потому что всегда говорилось, что сначала им дадут план действий по членству, а потом посмотрим. И этот план, скорее всего, будет упразднен, но пока я не могу это подтвердить. (...) Да, в Вильнюсе приглашения не будет, но будет определен гораздо более четкий порядок того, как это приглашение может появиться, при появлении подходящих условий", – пояснил он.
Посол Литвы при НАТО напомнил, что по инициативе Литвы был создан Совет Украина–НАТО, позволяющий Украине гораздо теснее сотрудничать с НАТО и участвовать в его внутренних структурах. Также, по его словам, этот Совет будет следить за ходом и оценкой членства Украины. Первое заседание этого Совета состоится завтра в Вильнюсе.
"Хочу подчеркнуть, что будет создан Совет Украина–НАТО и его заседание пройдет завтра в Вильнюсе. И это предложение, внесенное полгода назад Литвой вместе с несколькими странами, получило поддержку. И это не просто какое-то изменение названия, это гораздо более глубокий процесс, потому что Украина получает гораздо больший доступ в НАТО, как в организацию, еще не будучи ее членом.
В то же время этот Совет будет заниматься мониторингом и оценкой прогресса членства. Также будет разработан механизм антикризисного управления. Каждая страна, как Украина, так и любая другая страна Альянса, сможет созвать заседание Совета Украина-НАТО. Украинские представители получат возможность участвовать во внутренних структурах НАТО: комитетах, рабочих группах", – прокомментировал Д. Матуленис.
Д. Матуленис отметил, что со стороны НАТО будет достигнута договоренность о значительном повышении размера оказываемой нелетальной помощи Украине, стоимость которой достигнет 500 млн евро ежегодно.
"Второй момент заключается в том, что НАТО, как организация, заявляет о значительном увеличении так называемой нелетальной поддержки Украины. Это от лекарств до понтонных мостов, реабилитации, разминирования, всего того, что не связано с вооружением, но также важно для Украины. И это решение тоже будет принято, и оно будет долгосрочным – ожидается, что ежегодная сумма составит примерно 500 млн евро", – сказал Д. Матуленис.