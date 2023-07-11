Посол Литвы при НАТО полагает, что к полудню будет текст, определяющий путь Украины в НАТО

"Что касается Украины, наши переговоры по коммюнике еще не завершились, но вполне вероятно, что к полудню они действительно должны завершиться, и у нас будет текст с определением пути членства Украины в НАТО", – сказал Д. Матуленис в интервью для радиостанции Žinių radijas во вторник.

"Очень важным моментом является отказ от плана действий по членству, который всегда был неким препятствием для вступления украинцев в НАТО. Потому что всегда говорилось, что сначала им дадут план действий по членству, а потом посмотрим. И этот план, скорее всего, будет упразднен, но пока я не могу это подтвердить. (...) Да, в Вильнюсе приглашения не будет, но будет определен ​​гораздо более четкий порядок того, как это приглашение может появиться, при появлении подходящих условий", – пояснил он.