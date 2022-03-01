aA
Вопрос членства Украины в Европейском Союзе (ЕС) будет одним из главных приоритетов, заявил новый посол Литвы в Брюсселе Арнольдас Пранцкявичюс.
Arnoldas Pranckevičius
Arnoldas Pranckevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Это, безусловно, будет одним из важнейших приоритетов, (...) в контексте помощи Украине предоставление статуса кандидата, по мнению правительства, Сейма, президента Литвы является одним из самых важных аспектов", — сказал дипломат во вторник в интервью LRT.

"Необходимо будет сформировать большую коалицию государств, пусть это и самое малое, что мы можем сделать, чтобы дать народу Украины надежду на то, что они смогут претендовать на членство в ЕС", — добавил он.

Статьи по теме:
Литва и еще 7 стран ЕС поддерживают членство Украины в сообществе
Война в Украине. Ракетные удары по Харькову, 30-километровые колонны российских военных движутся в сторону Киева

В понедельник Литва и семь других стран Евросоюза поддержали членство Украины в сообществе.

Во вторник Пранцкявичюс занял пост посла Литвы при ЕС. Он сказал, что согласился занять этот пост потому, что в нынешних условиях "государство не может позволить себе роскошь провести хотя бы еще один день без постоянного представителя в Брюсселе".

Дипломат назвал осторожность самой большой ошибкой ЕС в отношении Украины и других стран Восточного партнерства.

"Мужества, нехватки которого Запад не ощущал в отношении стран Балтии, и это было спасением для нас и большим чудом, которое произошло в 2004 году, не хватило, к сожалению, для стран Восточного партнерства. Многие думали, что с помощью макрофинансовой помощи, помощи в проведении реформ и других важных проектов мы сможем шаг за шагом приблизить эти страны к ЕС", - сказал Пранцкявичюс.

На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, вызвавшую возмущение, ужас и гнев во всем мире.

Запад ответил жесткими санкциями против России и различными формами поддержки Украины, о возможном членстве страны этой страны в ЕС говорят все громче.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Ina Antaniškytė

Kuo skiriasi Hagos Tarptautinio Teisingumo Teismas bei Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir kokia atsakomybė gali grėsti agresoriui?

Delfi Plius Psichologas Gediminas Navaitis

Putino psichologinis tipažas: kodėl kai kurie rusai tapo nuolankiais Kremliaus nusikaltimų bendrininkais?

Delfi Plius Kristina Udrienė

Teisininkas atsako: ar gali vienas iš tėvų paskiepyti vaiką, neatsiklausęs kito nuomonės?

Delfi Plius Vytautė Merkytė

Kas buvo „jedinstvininkai“ ir kaip jie kėlė pavojų Lietuvos nepriklausomybei

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Dar prieš didžiuosius neramumus į Ukrainos rytus nuvykę lietuviai sulaukė įspėjimų: jei teks bėgti – teisingai pasirinkite pusę

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Toksiški santykiai – vaikystės patirčių pasekmė: kokią įtaką mūsų partnerio pasirinkimui turi tėvai?

Delfi Plius Pranas Šarpnickis

Kaip Lenino ir Stalino virėjo anūkas Putinas siejasi su čekistu Dzeržinskiu?

Delfi Plius Sniego pilys

Vado iki gyvos galvos biografija: nuplagijuotas mokslinis darbas, uolus „stukačinimas“ KGB ir nepagarba šeimai

Delfi Plius Vaiva Budraitytė

Išsamus Vaivos Budraitytės 2022-ųjų horoskopas Žuvims: vienišiai susiras antrą pusę, o sutuoktiniai žvilgčios į šoną

Статьи по теме:

Томас Венцлова о войне России против Украины: "Опять чума, Калигула и горе"

Литовский поэт, переводчик и публицист, профессор...

Путин назвал три условия для прекращения войны с Украиной (14)

Президент России Владимир Путин в телефонном...

Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз

Украина подает заявку на вступление в Евросоюз по...

TOP новостей

Ochtyrkos mieste žuvo 70 Ukrainos karių

Война в Украине. Ракетные удары по Харькову, 30-километровые колонны российских военных движутся в сторону Киева

Противостояние российской агрессии со стороны Украины...

Томас Венцлова о войне России против Украины: "Опять чума, Калигула и горе"

Литовский поэт, переводчик и публицист, профессор...

Грибаускайте: нынешнее состояние Путина очень опасное

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью CNN...

Кулеба – россиянам: ваши дети, мужья, отцы сейчас сгорают в танках на украинской земле

Российских солдат в Украине оставили без сухпайков,...

Литовцы активно интересуются украинскими товарами: что можно найти в магазинах (11)

Литовские торговцы отмечают рост интереса покупателей...