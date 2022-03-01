"Это, безусловно, будет одним из важнейших приоритетов, (...) в контексте помощи Украине предоставление статуса кандидата, по мнению правительства, Сейма, президента Литвы является одним из самых важных аспектов", — сказал дипломат во вторник в интервью LRT.
"Необходимо будет сформировать большую коалицию государств, пусть это и самое малое, что мы можем сделать, чтобы дать народу Украины надежду на то, что они смогут претендовать на членство в ЕС", — добавил он.
В понедельник Литва и семь других стран Евросоюза поддержали членство Украины в сообществе.
Во вторник Пранцкявичюс занял пост посла Литвы при ЕС. Он сказал, что согласился занять этот пост потому, что в нынешних условиях "государство не может позволить себе роскошь провести хотя бы еще один день без постоянного представителя в Брюсселе".
Дипломат назвал осторожность самой большой ошибкой ЕС в отношении Украины и других стран Восточного партнерства.
"Мужества, нехватки которого Запад не ощущал в отношении стран Балтии, и это было спасением для нас и большим чудом, которое произошло в 2004 году, не хватило, к сожалению, для стран Восточного партнерства. Многие думали, что с помощью макрофинансовой помощи, помощи в проведении реформ и других важных проектов мы сможем шаг за шагом приблизить эти страны к ЕС", - сказал Пранцкявичюс.
На прошлой неделе Кремль вторгся в Украину и начал войну, вызвавшую возмущение, ужас и гнев во всем мире.
Запад ответил жесткими санкциями против России и различными формами поддержки Украины, о возможном членстве страны этой страны в ЕС говорят все громче.
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