"Многие идеи, которые попадут в девятый пакет, взяты именно из общего неофициального документа Польши и стран Балтии — наши предложения и многие наши идеи будут там отражены", — сказал в среду в интервью литовскому национальному радио LRT Пранцкявичюс.

В среду послы ЕС обсудят этот пакет санкций в официальном Комитете постоянных представителей государств-членов Евросоюза COREPER.

По словам посла Литвы, ожидается, что новый санкционный пакет будет включать меры в сфере технологий, финансов и борьбы с дезинформацией, а также в нем окажутся "не менее пары сотен" новых лиц и компаний, ответственных за военные преступления в Украине.

"Мы считаем, что есть еще ряд деятелей, особенно из военных структур и военной промышленности, политической элиты, пропагандистов, правоохранительных органов, олигархов и членов их семей, которые до сих пор не находятся в санкционных списках", — сказал Пранцкявичюс.

Он также надеется, что в девятый пакет санкций войдут новые российские телеканалы и банки.

"Также, вероятно, будет ряд новых экспортных ограничений, экономических мер, секторальных санкций, расширенных списков технологий", - сказал Пранцкявичюс.

Однако, по его словам, санкции, скорее всего, будут мягче, чем хотелось бы Литве, которая принадлежит к группе сторонников самых жестких ограничений в ЕС.

"Мы относимся к так называемой группе санкционных ястребов — так нас называет брюссельская пресса, потому что вместе с Польшей мы выступаем за самые жесткие санкции. Естественно, общий средний показатель по 27 странам всегда будет ниже наших ожиданий, поэтому действительно не может быть такого пакета санкций, который бы полностью удовлетворял Литву", — сказал Пранцкявичюс.

Из-за вторжения России в Украину Евросоюз уже одобрил восемь пакетов санкций против РФ.