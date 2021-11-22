В понедельник в интервью радиостанции LRT он отметил необходимо следовать линии, обозначенной на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, чтобы ввести так называемый пятый пакет санкций против Беларуси за использование нелегальной миграции в политических целях.
"Это и следует сделать сейчас. А когда некоторые национальные каналы действуют параллельно, это не способствует ни единству, ни мотивации, а дает надежды режиму, что он и ожидал, что все это ему поможет в какой-то степени легитимизировать себя, а с другой стороны извлечь из этого политическую выгоду, как это было раньше, торгуя политзаключенными», – сказал Л. Линкявичюс.
По его словам, переговоры с Минском "должны вестись только путем транслирования очень четких требований в одном направлении", чтобы избежать "торговли влиянием".
Л. Линкявичюс также подчеркнул, что страны, непосредственно пострадавшие от кризиса, должны быть включены в технические переговоры с Минском, инициированные Еврокомиссией.
"Вне всяких сомнений, что бы это ни было и как бы это ни называлось, все те страны, которые непосредственно вовлечены в этот конфликт, должны быть вовлечены, в первую очередь Польша, Литва, а также Латвия. О чем шла речь и вчера, когда премьер-министр Польши посетил Литву (...). Надеемся, что будут (координированные действия - BNS), потому что иначе и быть не может", - заверил дипломат.
Он также выразил обеспокоенность в связи с сомнениями по введению санкций в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа".
"Посмотрим, как это будет выглядеть, но есть угроза для решительного и эффективного характера воздействия санкций", – сказал Л. Линкявичюс.
Канцлер Германии Ангела Меркель, дважды говорившая с Лукашенко на прошлой неделе, нарушила молчание между Западом и Минском, которое длилось более года. Западные государства не признают президентские выборы в Беларуси, состоявшиеся в августе прошлого года.
Литва и страны Запада обвиняют минский режим в организации миграционных потоков и называют это гибридной агрессией.
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