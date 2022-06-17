Посол Литвы: ожидается, что Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата Украине

"Необходимо подождать окончательного решения комиссаров и официального сообщения председателя Комиссии, однако, вероятно, Комиссия рекомендует странам-членам ЕС предоставить статус кандидата Украине, подразумевая, что Украина выполнит определенные действия на пути к евроинтеграции", - в пятницу заявил А. Пранцкявичюс в интервью порталу LRT.

Он также отметил, что "в деталях, конечно, будет крыться дьявол", но посол надеется, что требования к Украине будут выполнимы, и это не остановит страну на пути евроинтеграции.

"Сложно сказать (какие это детали), однако известно, что комиссия, скорее всего, может высказать определенные ожидания, чего она ожидает от Украины, и особенно от Молдовы, стран, которые ближе всего к статусу кандидатов, и тогда мы увидим, какие это детали, или это те шаги, которые выполнимы, рациональны, логичны, и это мы будем обсуждать среди стран ЕС на следующей неделе", - рассказал А. Пранцкявичюс.

В пятницу ожидается заключение ЕК о статусе кандидата для Украины.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в прошлую субботу заявила, что ЕК до конца следующей недели даст окончательное заключение о статусе кандидата в ЕС для Украины.

"Сегодняшние дискуссии позволят нам завершить свою оценку до конца следующей недели", - заявила У. фон дер Ляйен президенту Украины Владимиру Зеленскому во время визита в Киев.

После заключения ЕК окончательное решение о статусе должны будут принять все 27 членов ЕС.