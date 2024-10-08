Посол Израиля в Литве: антисемитские высказывания наносят вред всему обществу

„К сожалению, это правда, антисемитизм растет. Есть много политиков и лидеров, которые понимают, что это может быть очень опасно и это не то направление, в котором мы хотим двигаться“, — сказала агентству Elta Х. Виттенберг-Сильверстейн.

„Однако, как известно, есть политики, которые высказывают антисемитские тезисы. Я думаю, это очень серьезная дискуссия, потому что это наносит вред не только евреям, но и всему обществу. Это дестабилизирует основополагающие права и свободы человека. Надеюсь, что большинство людей сделают правильный выбор“, – подчеркнула она.