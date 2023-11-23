Посол Германии в Литве: пока Россия ведет войну против Украины, мирных переговоров не будет

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: Reuters / Scanpix
Посол Германии в Литве Корнелиус Циммерман подчеркивает, что его страна твердо придерживается позиции, согласно которой, пока Россия продолжает войну против Украины, мирные переговоры между этими государствами организовываться не должны.

"Я думаю, что позиция Германии твердая. Пока Россия продолжает агрессию против Украины, я считаю, что мирных переговоров не предвидится. И, наконец, это решение Украины – когда и на каких условиях они хотели бы вступить в какие-либо мирные переговоры", - сказал К. Циммерман.

"Президент Зеленский четко сказал, что территориальная целостность и независимость Украины являются краеугольными камнями любых подобных переговоров", - также подчеркнул посол Германии.

Он также отметил, что Германия решила удвоить свою поддержку Украины.

"Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется. До сих пор Германия была вторым по величине донором и сторонником Украины. На данный момент мы инвестировали 24 млрд евро", - подчеркнул К. Циммерман.

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