Последние рейтинги: хорошие новости для оппозиции

Согласно последним опросам, за Литовскую социал-демократическую партию проголосовали бы 18,8% опрошенных. Аналогичные данные были по сторонникам социал-демократов и в июле (19,1%).
Второй результат в рейтинговой таблице продолжает демонстрировать Союз Отечества-Литовские христианские демократы (TS-LKD). В сентябре 11,3% опрошенных поддержали бы консерваторов на выборах. Почти столько же сторонников этой партии было и в июле (9,9%).
На третьем месте – Союз крестьян и зеленых Литвы (LVŽS), принадлежащий к оппозиции. В начале осени за партию под председательством Рамунаса Карбаускиса проголосовали бы 7,3% респондентов. В июле "крестьян" поддержало практически столько же избирателей – 7,8 %.
Следующей в рейтинговой таблице идет партия Союз демократов "Во имя Литвы". В сентябре за партию Саулюса Сквернялиса намеревались проголосовать 5,5% опрошенных. В июле число сторонников этой партии составило 7,6 %.
Рейтинг Либерального движения, входящего в правящую коалицию, за последние несколько месяцев существенно не изменился. В сентябре поддержка политической силы, возглавляемой Викторией Чмилите-Нильсен, составила 4,4%. В июле у либералов было 4,3% сторонников.
Если бы выборы в Сейм состоялись в ближайшее время, 2,7% респондентов проголосовали бы за оппозиционную Партию труда. В свою очередь, за партию "Свобода и справедливость" проголосовали бы 2,4%, а за Партию регионов Литвы – 2,3%.
Правящая Партия свободы получила поддержку у 2,2 % опрошенных.
Правда, 14,7 % жителей, принявших участие в опросе, заявили, что не пойдут на выборы. Еще четверть признались, что не знают, за кого голосовать.
Центр общественного мнения и исследований рынка „Vilmorus“ провел репрезентативный опрос населения по заказу "Lietuvos ryto" в период с 14 по 23 сентября. Были опрошены 1003 взрослых жителя Литвы.