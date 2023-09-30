Последние рейтинги: хорошие новости для оппозиции

Согласно последним опросам, за Литовскую социал-демократическую партию проголосовали бы 18,8% опрошенных. Аналогичные данные были по сторонникам социал-демократов и в июле (19,1%).

Второй результат в рейтинговой таблице продолжает демонстрировать Союз Отечества-Литовские христианские демократы (TS-LKD). В сентябре 11,3% опрошенных поддержали бы консерваторов на выборах. Почти столько же сторонников этой партии было и в июле (9,9%).

На третьем месте – Союз крестьян и зеленых Литвы (LVŽS), принадлежащий к оппозиции. В начале осени за партию под председательством Рамунаса Карбаускиса проголосовали бы 7,3% респондентов. В июле "крестьян" поддержало практически столько же избирателей – 7,8 %.

Следующей в рейтинговой таблице идет партия Союз демократов "Во имя Литвы". В сентябре за партию Саулюса Сквернялиса намеревались проголосовать 5,5% опрошенных. В июле число сторонников этой партии составило 7,6 %.